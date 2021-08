https://mundo.sputniknews.com/20210831/experto-la-mision-de-eeuu-en-afganistan-fracaso-y-fue-absolutamente-inutil-1115603855.html

Experto: la misión de EEUU en Afganistán fracasó y fue absolutamente inútil

Experto: la misión de EEUU en Afganistán fracasó y fue absolutamente inútil

MOSCÚ (Sputnik) — La misión de EEUU en Afganistán resultó ser absolutamente inútil y fallida; tras 20 años de lucha los estadounidenses no lograron vencer al... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T09:17+0000

2021-08-31T09:17+0000

2021-08-31T09:17+0000

internacional

oriente medio

eeuu

afganistán

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107989/00/1079890059_0:249:4383:2714_1920x0_80_0_0_9bf55fb6c4b40a5d46e896efb4b2af66.jpg

En la noche de lunes 30 a martes 31 el Pentágono dio por concluida su misión de 20 años en Afganistán y la retirada de las tropas de EEUU de ese país. El aeropuerto de Kabul, desde donde se realizaba la evacuación de los extranjeros, pasó al pleno control de los talibanes.El triunfo de aquellos contra los que EEUU luchó durante dos décadas, es una derrota, sin duda. La retirada de las tropas se acompañó de trágicos acontecimientos, del caos y la muerte de militares estadounidenses. EEUU no logró ningún éxito en Afganistán, el Ejército afgano que estaba armando, no pudo oponer resistencia al talibán ni durante unas semanas, subrayó.El experto recordó que los estadounidenses dejaron un colosal arsenal a los talibanes, agregando que EEUU podría sentir la repercusión durante un largo tiempo."Allí hay armas de alta precisión, sistemas de misiles antiaéreos y por otra parte hay grupos radicales islamistas (...). Si las armas de alta precisión caen en sus manos, las podrán usar no solo en Afganistán. Es una amenaza para la seguridad internacional", advirtió.

eeuu

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, eeuu, afganistán, los talibanes toman el control de afganistán