https://mundo.sputniknews.com/20210825/gobierno-boliviano-devolvera-a-los-trabajadores-566-millones-de-dolares-de-las-afp-1115374128.html

Gobierno boliviano devolverá a los trabajadores 566 millones de dólares de las AFP

Gobierno boliviano devolverá a los trabajadores 566 millones de dólares de las AFP

Más de 1,4 millones de bolivianos aportantes a las Aseguradoras de Fondos de Pensión podrán retirar una parte o el total de sus cuentas, como medida para... 25.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-25T01:16+0000

2021-08-25T01:16+0000

2021-08-25T01:16+0000

américa latina

reportajes

bolivia

jubilación

luis arce

administradoras de fondos de pensiones (afp)

asamblea legislativa plurinacional de bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109068/75/1090687500_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_1c3ea99061a90948de089c16d3f6ebdd.jpg

El Gobierno de Luis Arce Catacora está reuniendo 3.900 millones de pesos bolivianos (Bs) —unos 566 millones de dólares— para devolver aportes de las Aseguradoras de Fondos de Pensión (AFP) a 1,4 millones de trabajadores que están desempleados. La medida, asumida para hacer frente al daño económico causado por la pandemia de COVID-19, fue en 2020 una de las promesas de campaña del actual presidente."Como estrategia para dinamizar la economía en el país, nuestro Gobierno nacional ha promovido el tratamiento y promulgación del proyecto de ley de Devolución de Aportes de las AFP", dijo a Sputnik el diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).Esta ley pretende beneficiar fundamentalmente a quienes tienen aportes más bajos. Los mayores de 50 años que estén desempleados y tengan hasta 10.000 Bs en aportes (1.452 dólares), podrán retirar el 100% de este monto.Claro que en los próximos años tendrán que restituirlos. Así, llegado el momento, podrán jubilarse habiendo efectuado los aportes correspondientes. En este sentido, más que devolución sería "un préstamo", según Arce, cuya Cámara aprobó el proyecto el 12 de agosto pasado. Se espera que hasta finalizar septiembre lo habrá aprobado también el Senado.La devolución de aportes es un reclamo que comenzó en 2020. En ese momento, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez había impuesto severas restricciones a la circulación, con la excusa de combatir a la pandemia de COVID-19. Pero así, también miles de bolivianos y bolivianas quedaron sin empleo.El diputado explicó que ya hay experiencias similares a este proyecto de ley en Chile, Perú y Estados Unidos: "Nuestra propuesta es parte de la campaña electoral del MAS en 2020. El hermano Luis Arce incluyó en su programa de Gobierno la devolución de aportes de las AFP y eso estamos haciendo", sostuvo.Para quienes tienen aportes de entre 10.000 Bs hasta 100.000 Bs, la ley permite retirar hasta un 15%, que en el mejor de los casos serían 15.000 Bs (2.150 dólares).A aquellos cuyos aportes superen los 100.000 Bs (14.520 dólares) solamente se les permitirá recuperar hasta 15.000 Bs, según informó el Ministerio de Economía."Esas son las opciones que hemos aprobado en la Cámara de Diputados. En estos días hará lo mismo el Senado. Y la próxima semana, esta ley será promulgada por el presidente Luis Arce", adelantó el legislador.Una devolución que se deberá devolverSegún el Ministro de Economía, en Bolivia hay 2.434.561 trabajadores que aportan a las AFP un total de 93.571 millones de Bs (13.587 millones de dólares), que totalizan los recursos de la Cuenta Personal Previsional (CPP).La inminente normativa está dirigida a 1.464.375 de esos trabajadores, cuyos aportes representan 30.647.326.034 Bs (4.450 millones de dólares), indicaron desde este ministerio.En este sentido, el legislador recordó que "la jubilación es un derecho que se ha conseguido con mucho esfuerzo en el país. La jubilación es la garantía para que la señora y el abuelo tengan una vida digna".Por ello, "hay que pensarlo muy bien desde ese punto de vista. Si necesitan pueden retirar los aportes. Pero deben saber que si quieren jubilarse, después les va a faltar ese monto que deben devolver, más la tasa de interés que va a generar. Es un préstamo que no va a afectar a la economía del país ni a la jubilación del trabajador", consideró Héctor Arce.Una devolución que no afecta al sistemaDesde el Ministerio de Economía remarcaron que esta devolución de aportes "no comprometerá los recursos de los trabajadores (los cuales actualmente están percibiendo los rendimientos de las inversiones que realizan las AFP)".Tampoco afectará a "la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, ya que no se ponen en riesgo los fondos administrados por las AFP", aseguraron.Desde esta cartera también afirmaron que 1.186.448 personas tienen hasta 100.000 Bs y podrían retirar hasta el 15%.Son 58.491 personas que tienen más de 100.000 Bs. en aportes y podrían retirar hasta 15.000 bolivianos.Y son 219.436 trabajadores que podrían acceder a la devolución total de sus aportes, porque no tendrían en sus cuentas más que 10.000 Bs.Además, deben tener más de 50 años para acceder a la devolución: "Consideramos que este grupo de personas, aunque haga todos los esfuerzos por incrementar sus aportes en las cuentas personales previsionales, no lo va a lograr. Por tanto, la devolución será del 100% para estas personas", dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

https://mundo.sputniknews.com/20210813/parlamento-boliviano-da-media-sancion-a-devolucion-de-aportes-a-afp-1115037312.html

https://mundo.sputniknews.com/20200818/retiro-de-fondo-de-pensiones-en-que-paises-esta-permitido-1092449713.html

https://mundo.sputniknews.com/20210720/cual-fue-la-receta-del-presidente-arce-para-reactivar-la-economia-boliviana-1114288819.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

reportajes, bolivia, jubilación, luis arce, administradoras de fondos de pensiones (afp), asamblea legislativa plurinacional de bolivia