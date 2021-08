¿Es la costa israelí el lugar predilecto de apareamiento de tiburones de la región?

https://mundo.sputniknews.com/20210813/es-la-costa-israeli-el-lugar-predilecto-de-apareamiento-de-tiburones-de-la-region-1115053161.html

TEL AVIV (Sputnik) — Una gran concentración de tiburones de aguas profundas y sus huevos fueron descubiertos cerca de Tel Aviv, lo que sugiere que pueden haber... 13.08.2021, Sputnik Mundo

El descubrimiento de estas piscinas de salmuera de aguas profundas, hábitat de una enorme cantidad de tiburones de aguas profundas, por parte de investigadores de diversos centros científicos de Israel, no fue algo que éstos anticiparan. Según el investigador líder de la Universidad de Haifa, el doctor Yizhaq Makovsky, hasta ahora se creía que el mar Mediterráneo oriental "era considerado un desierto oceánico".Sin embargo, los investigadores notaron que el vivero de tiburones recién descubierto en realidad no es nuevo y que lleva activo desde hace mucho tiempo. Pero la novedad del hallazgo es su gran tamaño, lo que hace pensar que debe ser el sitio de apareamiento más grande de la región de estos escualos.Tan cerca y tan desconocidoSegún el científico, "el descubrimiento de un punto caliente de vida de aguas profundas previamente desconocido podría proporcionar información crucial para la sostenibilidad y resiliencia del ecosistema marino, no solo en el Mediterráneo oriental, sino también a nivel mundial en otros océanos".No está claro por qué los animales han elegido precisamente este lugar, pero los investigadores sugieren que su origen se debe a una serie de razones, como el que se sienten atraídos por las cálidas aguas cerca de la central eléctrica de Hadera, hacia el norte del país, o la falta del peligro que representa la pesca.No obstante, Israel ha sido conocido durante mucho tiempo como un punto caliente para los tiburones. De hecho, se sabe que los tiburones oscuros y de barra de arena, ambos en peligro de extinción en el Mediterráneo, acuden en masa a las costas del país. Ahora queda claro que no es un fenómeno esporádico.Sistema de alerta tempranaLa investigación no solo es interesante para aquellos fascinados por los depredadores marinos y sus hábitos de reproducción, sino también porque el Mediterráneo oriental es especialmente vulnerable al cambio climático, por lo que estudiar esta área en particular ayuda a cómo otras regiones pueden desarrollarse en el futuro a medida que el cambio climático se acentúa.En la misma línea el geólogo y experto en cambio climático Nicolás Waldman, de la Universidad de Haifa, explicó a Sputnik que la zona en la que se encuentra Israel es delicada desde el punto de vista del calentamiento global. Sobre una falla sísmica y con el desierto al sur y los valles y montañas del norte, "cualquier cambio en el clima se siente fuertemente en esta región, es una zona frágil climáticamente hablando", dijo.Por eso se llevó a cabo la investigación de los escualos en las aguas territoriales israelíes, para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas llamada Vida bajo el agua, que tiene como objetivo salvar el océano y su biodiversidad, ya que la amenaza del empeoramiento del cambio climático podría dañar significativamente la vida marítima.Estos hallazgos se conocieron después de la publicación del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, de la que Waldman es coautor, que advirtió que el cambio climático está ocurriendo mucho más rápido de lo esperado. De acuerdo con el informe, en la región mediterránea se ha observado un aumento de las sequías.Tras la publicación del informe, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí y el de Medioambiente emitieron declaraciones reconociendo la importancia de tomar medidas urgentes.Pero, volviendo a los tiburones, la pregunta es si los bañistas de estas costas, además de preocuparse por las olas de medusas que llegan sin falta durante los meses de junio y julio todos los años, ahora deben también estar vigilantes de no toparse con un escualo o su familia entera.

