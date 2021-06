https://mundo.sputniknews.com/20210624/hallan-los-restos-de-la-primera-victima-de-un-ataque-de-un-tiburon--1113510894.html

Hallan los restos de la primera víctima de un ataque de un tiburón

Un grupo de científicos británicos lograron encontrar los restos más antiguos de una víctima del ataque de tiburón. 24.06.2021, Sputnik Mundo

Según el análisis de los huesos, el supuesto marinero tuvo un encuentro desagradable con uno de los depredadores marinos en el mar interior de Seto, en el archipiélago japonés. Su esqueleto presenta casi 800 heridas, ninguna de las cuales no se había curado, lo que sugiere que el encuentro fue fatal para el hombre.Los restos fueron excavados por primera vez a principios del siglo XX en el sitio arqueológico de Tsukumo, pero era difícil encontrar una explicación de las lesiones que presentaba el hombre, calificado como Tsukumo No.24.Más tarde, los huesos fueron redescubiertos por los arqueólogos británicos J. Alyssa White y Rick Schulting de la Universidad de Oxford, quienes estaban investigando la violencia en el Japón prehistórico.Las lesiones se limitaron principalmente a los brazos, las piernas y la parte frontal del pecho y el abdomen de la víctima, revelaron los investigadores.Mediante un proceso de eliminación, el equipo empezó a identificar las posibles causas de las heridas. Descartaron conflictos humanos ya que las marcas dentadas no coincidían con las armas disponibles en aquel período, o sea las herramientas de piedra. Las lesiones en los huesos del hombre eran de bordes afilados y curvos.Además, al individuo le faltaban la mano izquierda y la pierna derecha, y su pierna izquierda había sido colocada sobre su cuerpo en una posición invertida en el momento del entierro.Los encuentros con tiburones rara vez son registrados por los arqueólogos. Al mismo tiempo, las heridas tampoco parecían provocadas por un animal depredador o carroñero.Los arqueólogos recurrieron al biólogo marino George Burgess del Programa para la Investigación de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida, así como a los registros de encuentros con tiburones, para ver si las lesiones del Tsukumo No.24 coincidían con las que figuraban allí.El hombre probablemente estaba pescando con sus compañeros en el mar interior de Seto, cuando se encontró con su asesino. Y, según el carácter y la distribución de las marcas dentales, lo más probable es que su muerte fue causada por un tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) o un tiburón blanco (Carcharodon carcharias), explicaron los científicos. Además, el equipo realizó evaluaciones bioarqueológicas de los huesos para determinar en qué época vivió la víctima, confirmar su sexo y averiguar la edad que tenía al momento de su fallecimiento.Según el análisis, el hombre era joven o de mediana edad y vivió entre los años 1370 y 1010 a.C. Sus restos fueron recuperados poco después de su muerte y enterrados en un cementerio de su pueblo.El hombre habría muerto con rapidez, suponen los científicos. Dada la cantidad de mordeduras que alcanzaron los huesos del hombre, sus arterias principales fueron cortadas, lo que sugiere que habría perdido el conocimiento en unos pocos minutos y habría muerto poco después por un shock hipovolémico, que ocurre cuando el cuerpo pierde al menos una quinta parte de su sangre.La investigación ofrece una visión poco común acerca de los riesgos del estilo de vida de un cazador o un recolector."Los humanos tienen una larga historia compartida con los tiburones, y este es uno de los casos relativamente raros en el cual los humanos estaban en su menú y no al revés", concluyeron.Los resultados de la investigación han sido publicados en Journal of Archaeological Science: Reports.

