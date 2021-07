https://mundo.sputniknews.com/20210729/asumio-el-primer-presidente-campesino-del-peru-expectativas-y-desafios-1114587863.html

Asumió el primer presidente campesino del Perú: expectativas y desafíos

Pedro Castillo tomó posesión en el Congreso, rodeado de los nuevos legisladores electos, invitados internacionales, y un apoyo popular en las calles que volvió... 29.07.2021, Sputnik Mundo

"Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir desde abajo, es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos", afirmó Pedro Castillo en su primer discurso como presidente del Perú.Se dirigió ante el Congreso con su habitual sombrero blanco, característico de Cajamarca, la región donde nació y se formó, en el norte de los Andes. En el hemiciclo estuvieron presentes los nuevos congresistas electos, al igual que representantes de varios países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador y España.La jornada estuvo cargada de simbolismo por tratarse no solamente de la juramentación del presidente, sino por ser el día del Bicentenario de la Independencia del Perú. Varias personas se congregaron afuera del Congreso, en el centro de Lima, cercado por cordones policiales, para manifestarse en apoyo a Castillo."En el Bicentenario todavía no somos libres, hay todavía mucha marginación, hay demasiada pobreza en el país. Esta es la era de un renacimiento, en donde en este bicentenario pensamos que este Gobierno sí va a hacer los cambios que ha prometido, y el pueblo estaremos a la expectativa, vigilantes, ante cualquier situación que pueda ocurrir por parte de los grupos de poder, y siempre lo vamos a respaldar", afirmó, por ejemplo, Gabriel Abdías Ponce, proveniente de la región de Puno, en la frontera con Bolivia."Lo que tendría que hacer primero es cambiar la Constitución", agregó a su vez. "Cambiar la Constitución del grupo de poder del 93 instalada con Fujimori, que es para intereses del gran capital que no están a favor de la población y entonces tiene que revertirse para el bien de la sociedad". La necesidad de una nueva constitución estuvo, como se preveía, en el discurso del nuevo presidente peruano.Una agenda de cambiosCastillo juró por Dios, su familia, "hermanos y hermanas peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres" por el cargo para el período constitucional 2021-2026. Dina Boluarte, vicepresidenta electa, lo hizo, por su parte, "por los nadies, por aquellos que teniendo voz se las quitaron, por una patria soberana abrazada en un solo corazón".El nuevo presidente realizó un discurso centrado en varios aspectos. En primer lugar, se refirió a la historia nacional, a los "importantes y extensos estados como el Huari y luego el Tahuantinsuyo", la vida antes de la llegada de "los hombres de Castilla" y el inicio de la colonia.Las palabras de Castillo fueron particularmente retomadas en las redes sociales debido a la presencia del rey Felipe VI presente en el hemiciclo. El nuevo presidente se inscribió en la línea de historia nacional, marcada por la explotación, "hasta los pasados años sesenta muchas haciendas se vendían con campesinos adentro", y los gobiernos de las décadas recientes que finalizaron defraudando al pueblo.Castillo explicó las principales líneas y propuestas de cambio que llevará adelante en un momento de "enorme gravedad para el Perú", debido a la pandemia de coronavirus. Por eso su primera explicación se refirió a cómo enfrentarla: "Debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible, la salud en nuestro gobierno será un derecho fundamental que el Estado debe garantizar", afirmó.El discurso del mandatario se centró a su vez en la dimensión económica, el modelo instaurado en los 90: "Ningún gobierno escuchó el malestar de las mayorías, y así se rehusaron a realizar los cambios anhelados por la población, pero la pandemia visibilizó que las críticas que se les hacía al modelo económico no solo eran legítimas, eran también válidas, hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos".Castillo explicó los diferentes aspectos que implementarán para la "reactivación": la creación de empleo, las nuevas relaciones con las empresas, las inversiones el fin de "los abusos de los monopolios y los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas". A su vez, desmintió acusaciones que le fueron hechas durante la campaña presidencial, y señaló que respetará la propiedad privada y no habrá ni estatizaciones ni control de cambio.Los anuncios fueron muchos, como la creación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; políticas para la educación, las familias, la seguridad ciudadana —con la expansión del "sistema de las rondas campesinas"—, para las Fuerzas Armadas, el medio ambiente, la minería, y el cambio de Ministerio de Cultura a Ministerio de las Culturas. En ese contexto explicó uno de los puntos principales: el cambio de la Constitución.La Asamblea Constituyente"Todos saben porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una Asamblea Constituyente que dote a nuestra patria de una nueva carta magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social", señaló Castillo, para introducir uno de los temas más debatidos en la agenda política del país.En efecto, la cuestión del cambio constitucional ha estado en el centro de los medios y voceros políticos, debido a que se trata de la propuesta más resistida por parte de actores que buscan mantener el actual statu quo."Insistiremos en esta propuesta, siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona, tengan la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad. Para lograr este propósito tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la República pues será aquí, en esta casa de las leyes, donde se tendrán que aprobar las normas correspondientes", señaló el presidente, electo por el partido Perú Libre.Castillo explicó que la necesidad de cambiar el texto constitucional es, por ejemplo, porque "muchas de las disposiciones hoy vigentes solo benefician a las grandes corporaciones para que puedan llevarse nuestras riquezas a raudales, el Estado debe tener libertad para promocionar, vigilar y regular de acuerdo al interés de las mayorías".Parte de la explicación estuvo en cuál será la vía para llevar adelante el cambio ya que "la Constitución de 1993 no contempla la figura de una Asamblea Constituyente, ni la elaboración de una nueva Constitución, tampoco contempla la atribución del presidente de la República para convocar a un referéndum constituyente, solo menciona la posibilidad de la reforma parcial o total de la Constitución por parte del Congreso".Por tal razón, Castillo, anunció que el camino será a través de una Asamblea Constituyente, "elegida por el pueblo exclusivamente para dedicarse a elaborarla, un proyecto de constitución producto del debate político y acuerdo pluralista que será sometido a referéndum". Esa Constituyente, deberá ser "ser plurinacional, popular, y con paridad de género".Expectativas, cambios y derechaPara Aguayo, las prioridades en este momento de pandemia, deben ser "priorizar el sector salud, no dejando de lado la reactivación económica y el sector educación, que es muy importante para que un pueblo y un país pueda salir adelante".La cantidad de cambios necesarios en Perú es grande y urgente, según pudo desprenderse del discurso de Castillo. Tanto en el orden de las urgencias —como el caso de la salud o una ayuda directa a las familias, así como pequeñas y medianas empresas—, como de tipo estructurales, como la relación con las empresas transnacionales, la corrupción, el uso de los suelos para las explotaciones y el cambio constitucional.Esa agenda de cambios tendrá en frente a una derecha que ya anticipó que intentará que no se modifique el statu quo neoliberal imperante desde 1993. La nueva mesa directiva del Congreso, en manos de la derecha, podría ser un obstáculo para frenar los avances del nuevo Gobierno, así como un espacio desde el cual se ataque al presidente, como sucedió en los gobiernos anteriores de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en el 2018, y de Martín Vizcarra, destituido en 2020, lo cual dio lugar a movilizaciones masivas.Castillo asistirá el jueves 29 a un acto en Ayacucho, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de Independencia. Entre tanto se espera que se termine de definir cuál será la composición del gabinete, que, a su vez, deberá ser aprobado por el Congreso. Será a partir de entonces el inicio del primer Gobierno peruano presidido por un campesino, maestro, en un momento de crisis política y expectativas de cambio.

