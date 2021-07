https://mundo.sputniknews.com/20210723/la-banda-presidencial-de-pedro-castillo-por-que-es-diferente-a-todas-1114446969.html

La banda presidencial de Pedro Castillo: ¿por qué es diferente a todas?

El maestro Pedro Castillo asume la Presidencia de Perú con una banda presidencial hecha en tela francesa y con hilos bañados en oro. Si bien fue elaborada por... 23.07.2021, Sputnik Mundo

La banda presidencial es uno de los símbolos más característicos en la asunción de nuevos mandatarios en todo el planeta. Por eso, no es extraño que los detalles de la banda que se calzará el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, sean uno de los intereses de los peruanos a días del histórico acto de asunción previsto para el 28 de julio.Los ojos se posaron entonces en Dante Grados Palomino, un hombre que ha dedicado su vida a la confección de banderas, bordados y otros artículos ceremoniales y religiosos, tal como hacía su padre, Dante Grados Ferro.En efecto, la confección de bandas presidenciales para mandatarios peruanos recayó en la familia Grados hace ya más de medio siglo. Según contó Grados Palomino al medio oficial El Peruano, su padre participó —con tan solo 16 años— en la confección de la banda utilizada por Manuel Odría, quien fue presidente constitucional del país sudamericano entre 1950 y 1956.Desde entonces, los Grados se han dedicado siempre a la fabricación de las bandas presidenciales. Grados Ferro encabezó la empresa familiar, que no solo incluye el taller de bordaduría sino una tienda de artículos religiosos como imágenes de santos y vírgenes, también de elaboración propia.El último trabajo de Grados Ferro para un presidente fue la banda que se calzó Pedro Pablo Kuczynski en 2016. El bordador falleció poco después y el legado quedó de lleno en manos de Dante Grados Palomino, quien quedará en la historia por bordar la banda que utilizará Castillo y que será diferente a la de todos los mandatarios anteriores.¿Por qué la banda presidencial de Pedro Castillo será especial?Los orígenes populares y su postura política no serán lo único que diferencien al maestro Pedro Castillo a la hora de ingresar al Palacio de Gobierno de Perú, ya que el líder del partido Perú Libre lucirá una banda presidencial con un escudo diferente al que se usó hasta ahora.Tradicionalmente, las bandas presidenciales peruanas son a mitades blanca y roja, los colores de la bandera. Algunas de las versiones también incluyeron el escudo de Perú, dividido en tres partes con una vicuña en el recuadro superior izquierdo, un árbol de quina en el superior derecho y un cuerno de la abundancia en el recuadro inferior.Pedro Castillo será el primer presidente en utilizar una nueva versión de la banda presidencial, cuya diferencia fundamental con las anteriores está en el escudo que lucirá bordado en el centro.Hasta ahora, explicó Grados Palomino a El Peruano, los presidentes utilizaban bandas con el escudo de armas en el centro. Se trata de la versión del escudo que, de acuerdo a la normativa, es acompañada por una hoja de palma y una de laurel entrecruzadas. Esta versión del escudo es la que se utiliza en el pabellón nacional, como se denomina a la bandera peruana cuando incluye al escudo.La banda que se calzará Castillo no llevará el escudo de armas sino el que se conoce simplemente como escudo nacional. Esta versión no es flanqueada por hojas sino que va acompañada por banderas a cada lado.Tela francesa e hilos bañados en oro, así seráGrados Palomino contó que la banda presidencial que usará Pedro Castillo está confeccionada sobre la tela conocida como moiré francés, un tipo de tela elaborada a partir de la seda y que da una apariencia ondulada.El escudo, el elemento que más destaca en la banda, es bordado a mano por Grados Palomino, en alto relieve y con hilos bañados en oro y sedas naturales.La complejidad del escudo peruano hace que el trabajo de bordado a mano lleve su tiempo. "Lo hacemos con tres meses de anticipación, paralelamente con otros trabajos", reveló el bordador.El otro detalle de la banda es la borla que lleva en el extremo que coincide con el muslo del mandatario que se la calzará. Al igual que el escudo, está hecha a mano con hilos bañados en oro.La extensión de la banda depende, por su puesto, de la altura del presidente de turno. Por eso, a pesar de que el largo total de la banda alcanza los 2,20 metros, se ajusta a último momento con las medidas del presidente.Grados Palomino recordó que todo este trabajo debe hacerse por triplicado, ya que el protocolo exige que haya más de una banda presidencial por si la original sufre algún percance en las horas previas a la toma de posesión.

