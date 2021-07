https://mundo.sputniknews.com/20210728/nuevo-presidente-de-peru-anuncia-que-lucha-contra-covid-19-sera-prioridad-en-su-gobierno-1114578309.html

Nuevo presidente de Perú anuncia que lucha contra COVID-19 será prioridad en su Gobierno

LIMA (Sputnik) — El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció en su primer mensaje al país que la lucha contra la pandemia de COVID-19 será prioridad... 28.07.2021, Sputnik Mundo

Este miércoles 28 de julio, fecha en la que Perú celebra el bicentenario de su independencia, Castillo asumió la máxima jefatura del país ante el Pleno del Congreso.El mandatario indicó que se maximizarán los esfuerzos para alcanzar la vacunación de toda la población en el menor tiempo posible.Actualmente, Perú ha logrado inmunizar con las dos dosis de la vacuna a poco más de 4,6 millones de ciudadanos; la población adulta se calcula en cerca de 23 millones. No expropiacionesPor otro lado, y luego de haber anunciado durante parte de la campaña electoral que iba a ejecutar expropiaciones de empresas, Castillo descartó esta medida durante su discurso."Lamentablemente durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento de que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión", afirmó el mandatario.Sin embargo, en el aspecto económico apuntó que su administración buscará que se acaben "los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos", poniendo como ejemplos al gas doméstico y las medicinas.Asimismo, frente a los proyectos mineros privados, indicó que "si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va", privilegiando la protección del medioambiente y la salud de las comunidades aledañas a los yacimientos.Fuera delincuentes extranjerosDurante su discurso, Castillo también hizo énfasis en el problema de la seguridad ciudadana, apuntando que es una realidad que la Policía no da abasto para poner freno a la delincuencia y proponiendo la expansión del sistema de rondas, organizaciones ciudadanas que, bajo supervisión estatal, se encargan de velar por la seguridad en su comunidad."Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población", señaló el jefe de Estado.Por otro lado, indicó que desde este miércoles 28 de julio se le dará un plazo de 72 horas a los delincuentes extranjeros para abandonar el país."Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar", afirmó el mandatario.Castillo asumió la presidencia para el periodo 2021-2026 junto a un nuevo parlamento en el que no cuenta con apoyo mayoritario.

perú

pedro castillo, covid-19, perú