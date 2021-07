https://mundo.sputniknews.com/20210728/el-presidente-colombiano-refirma-lazos-de-hermandad-con-peru-en-reunion-con-castillo-1114572227.html

El presidente colombiano refirma lazos de hermandad con Perú en reunión con Castillo

El presidente colombiano refirma lazos de hermandad con Perú en reunión con Castillo

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió en Lima con el nuevo mandatario de Perú, Pedro Castillo, y con quien, dijo, se estrecharon... 28.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-28T17:16+0000

2021-07-28T17:16+0000

2021-07-28T17:21+0000

américa latina

pedro castillo

perú

iván duque

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1114572202_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9cea99da0cce541655afdc9e169fbe48.jpg

"Creo que fue una reunión muy productiva, y de nuevo nuestro interés es seguir estrechando los lazos de hermandad entre Colombia y Perú", dijo Duque en declaraciones a la prensa al término del encuentro.Duque indicó que durante el encuentro se reafirmó el deseo "de estrechar el comercio" y la inversión bilateral, así como la "agenda social binacional en los temas de educación y salud". El mandatario colombiano agregó que se habló también de "la importante participación que se debe seguir fortaleciendo en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como en la Alianza del Pacífico", de las cuales forman parte los dos países.Preguntado sobre su opinión sobre el posible cambio de la Constitución en Perú, anunciado por Castillo, Duque consideró que "esas son decisiones soberanas de los países" y que "es una discusión que tiene que darse en el seno de la sociedad peruana".Sin embargo, destacó que "la experiencia que tiene Colombia es que cualquier proceso de reforma constitucional tiene que ser producto de un gran consenso nacional, porque esto tiene que ser una oportunidad para la unión y no para la división".Duque llegó en la noche del 27 de julio a Lima, donde fue recibido por la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Natali Fernández Huanqui, y por la embajadora de Colombia en Perú, María Claudia Mosquera.Tras su llegada, el mandatario colombiano se entrevistó con el jefe de Estado de Chile, Sebastián Piñera, y prevé reunirse en la jornada con los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, y con el Rey Felipe VI de España.Durante su estadía en Lima, Duque también visitará la sede de la CAN y tendrá una reunión con el secretario General de ese grupo de integración, Jorge Hernando Pedraza.Igualmente, desde allí participará, de modo virtual, en un diálogo con el nuevo secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann.

https://mundo.sputniknews.com/20210727/pedro-castillo-el-izquierdista-outsider-que-asume-la-presidencia-de-peru-1114544059.html

perú

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pedro castillo, perú, iván duque, colombia