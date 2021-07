https://mundo.sputniknews.com/20210721/seis-mitos-sobre-las-vitaminas-que-no-son-ciertos-1114359231.html

Seis mitos sobre las vitaminas que no son ciertos

Seis mitos sobre las vitaminas que no son ciertos

Las vitaminas son esenciales para la salud y el buen funcionamiento del organismo, pero existen numerosas creencias acerca de su consumo, las cuales no siempre... 21.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-21T17:19+0000

2021-07-21T17:19+0000

2021-07-21T17:19+0000

estilo de vida

vitamina

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1114359094_0:165:3200:1965_1920x0_80_0_0_9b06431f0092b8a0985ca56880679502.jpg

Evguenia Parshina, alergóloga e inmunóloga que lidera el departamento de Alergología e Inmunología del Hospital Clínico Central de la Academia de Ciencias de Rusia, ha explicado cuál es la realidad detrás de populares mitos acerca de las vitaminas.Mito 1: Uno puede tomar vitaminas cuando quiera, no sucederá nada terribleEl cuerpo ha adquirido a lo largo de milenios la capacidad de sintetizar las vitaminas que necesita para mantenerse saludable, a excepción de algunas, como es el caso de la vitamina C. Así se recomienda cautela al consumir vitaminas sin la prescripción de un médico.Mito 2: Las vitaminas están presentes en verduras y frutas frescas, pero se pierden cuando los alimentos son congelados o cocidosLos alimentos frescos son realmente una fuente mayor de vitaminas, pero sus versiones congeladas o cocidas retienen entre el 5 y el 50% de las vitaminas esenciales, detalló la especialista.Parshina puso de relieve, sin embargo, que no se debe congelar un alimento más de una vez, ya que en ese caso las vitaminas realmente se pierden casi completamente. Además, se recomienda cocinar los alimentos para una única comida, para que luego no se enfríen y se vuelvan a calentar posteriormente.Mito 3. Se debe tomar vitamina D para la prevención, incluso sin prescripción médicaLa vitamina D, a menudo llamada la "vitamina del sol", se produce naturalmente en el organismo en respuesta a la exposición a la luz solar. Tiene varias funciones importantes, siendo una de ellas mantener el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Así, es natural que muchos busquen asegurarse de tener los niveles adecuados de estos nutrientes, pero ingerir píldoras de vitamina D sin la recomendación de un profesional puede no ser una buena idea.La médica puso de relieve que el organismo de cada ser humano es único y que todos tenemos diferentes niveles de vitamina D. Así, el consumo de vitamina D sin que sea prescrito por un profesional puede no tener efectos o, peor aún, afectar la salud.Mito 4. Tomar vitaminas puede compensar el daño causado al cuerpo por hábitos dañinos, como el tabaquismoParshina subrayó que "los malos hábitos ciertamente desencadenan un proceso patológico irreversible", algo que no puede ser compensado con ningún nutriente.Mito 5. La ingesta regular de vitaminas sintéticas provoca adicciónAlgunas personas temen tomar vitaminas sintéticas, incluso si son recomendadas por un profesional de la salud, pues creen que su cuerpo puede volverse adicto a las tabletas y dejar de producir y sintetizar los nutrientes por cuenta propia. Parshina explicó que, a nivel físico, las vitaminas sintéticas no provocan adicción.Mito 6. Se puede ingerir vitaminas para el uso futuro por parte del organismo ya que duran mucho tiempoParshina aseguró que no vale la pena intentar llenarse de vitaminas para que el organismo las use en el futuro. Si crees que tu cuerpo carece de alguna vitamina, lo mejor es consultar con un médico, agregó.La inmunóloga subrayó que existen contraindicaciones para la ingesta de vitaminas, por lo que uno nunca debe automedicarse incluso con píldoras que, a principio, parecen inofensivas.

https://mundo.sputniknews.com/20210714/los-suplementos-vitaminicos-son-buenos-esta-es-la-verdad-que-necesitas-saber-1114100539.html

https://mundo.sputniknews.com/20210626/el-exceso-de-vitamina-d-puede-poner-en-riesgo-la-salud-1113582755.html

https://mundo.sputniknews.com/20210719/las-tres-mejores-fuentes-de-vitamina-c-1114223481.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vitamina, salud