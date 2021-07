https://mundo.sputniknews.com/20210714/los-suplementos-vitaminicos-son-buenos-esta-es-la-verdad-que-necesitas-saber-1114100539.html

¿Los suplementos vitamínicos son buenos? Esta es la verdad que necesitas saber

¿Los suplementos vitamínicos son buenos? Esta es la verdad que necesitas saber

14.07.2021

estilo de vida

vitamina

alimentación

salud

En Estados Unidos, la mitad de la población adulta toma algún multivitamínico u otro suplemento vitamínico o mineral con regularidad, según el instituto John Hopkins Medicine. En el caso de las personas mayores de 65 años, la cifra corresponde a un 70% de los ciudadanos. En total, en el país norteamericano se gastan más de 12.000 millones de dólares anuales en vitaminas, detalla el ente.En comparación, en España, el número de personas que hace uso de los suplementos vitamínicos es significativamente menor, pero ha crecido con el paso de los años. En 1999, el 5,2% de las mujeres y el 1,7% de los hombres ingería estas sustancias con regularidad. Una década más tarde, estas tasas correspondían al 8,7% de las mujeres y el 4% de los hombres, informó El Diario.¿Qué son exactamente los suplementos vitamínicos?Los multivitamínicos o polivitamínicos son tabletas que contienen diversas vitaminas diferentes, como sugiere su nombre, y a veces también minerales y otras sustancias supuestamente beneficiosas. Los exactos elementos que contiene cada suplemento, así como sus cantidades, varían de acuerdo con el producto y dependen únicamente de la receta elegida por su fabricante.Entre las opciones más comunes se encuentran los multivitamínicos que se toman una vez al día y contienen las vitaminas y los minerales que necesita nuestro organismo para mantener la buena salud, en cantidades cercanas a las recomendadas por los especialistas para los adultos.Es común también que se vendan polivitamínicos que supuestamente sirven para fines especiales, como aumentar el rendimiento o la energía, controlar el peso o mejorar la inmunidad. Estos productos generalmente contienen otros ingredientes además de las vitaminas y los minerales.¿Para qué sirven los multivitamínicos?Algunas personas no logran o no pueden satisfacer las necesidades diarias del cuerpo solamente a través de la alimentación. Por eso tomar un suplemento vitamínico ayuda a estos individuos a obtener las cantidades de vitaminas y minerales recomendadas por los médicos para el buen funcionamiento del cuerpo.Los suplementos podrían ser beneficiosos para las personas con ciertos problemas específicos de salud. Un estudio mostró, por ejemplo, que una forma particular de polivitamínicos es capaz de retardar la pérdida de la visión en pacientes que padecen degeneración macular asociada con la edad, apuntan los Institutos Nacionales de Salud —NIH por sus siglas en inglés— de Estados Unidos.¿Son realmente beneficiosos los polivitamínicos?Al contrario de lo que creen muchos, no hay evidencia científica de que los suplementos vitamínicos sean capaces de reducir el riesgo de padecer enfermedad cardíaca, cáncer, deterioro cognitivo o, incluso, evitar una muerte prematura.Si bien la ingesta de polivitamínicos es indicada en algunos casos, los NIH coinciden que estas tabletas no deben jamás reemplazar el consumo de alimentos variados, los cuales son importantes para una dieta saludable. El ente pone de relieve que los alimentos, además de vitaminas y minerales, aportan también fibra y otros elementos esenciales para una buena salud.¿Cuáles son los riesgos que ofrecen los suplementos vitamínicos?Es poco probable que la ingesta diaria de algún suplemento vitamínico cause daños a la salud. Lo que puede ocurrir, sin embargo, es una sobredosis de algún nutriente. Esto puede pasar cuando, además de las tabletas, el individuo consume regularmente alimentos fortificados, como cereales o bebidas con vitaminas y minerales añadidos, alertan los NIH.Es especialmente peligroso el consumo excesivo de hierro, vitamina A, y betacaroteno, subraya el ente.Cuando el cuerpo ingiere mucho más hierro del que puede eliminar, la sustancia puede causar daños a diversos tejidos y órganos del cuerpo, como el hígado y el corazón, al acumularse en ellos.La vitamina A y el betacaroteno (lo cual puede convertirse en esta vitamina en nuestro cuerpo) en exceso son particularmente dañinos para fumadores y exfumadores. Según los NIH, estos nutrientes pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en estos individuos. Además, las mujeres embarazadas que ingieren demasiada vitamina A pueden aumentar el riesgo de malformaciones congénitas en sus bebés.Aquellos que hacen uso de ciertos medicamentos para reducir la coagulación de la sangre deben tener cuidado al ingerir suplementos que contienen vitamina K en su fórmula. Este nutriente es conocido por disminuir la eficacia de algunos de estos fármacos.

