Las tres mejores fuentes de vitamina C

¿Tienes deficiencia de vitamina C y estás buscando alimentos que te ayuden a suplirla? El médico y presentador ruso Alexandr Miasnikov explicó cuál es la mejor... 19.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-19T11:01+0000

2021-07-19T11:01+0000

2021-07-19T11:01+0000

estilo de vida

vitamina c

arándanos

alimentación

fresas

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1092627259_0:86:3073:1814_1920x0_80_0_0_0422e77e7e92ef5f957ca3a7ee25b348.jpg

Es necesario comer bayas. Además de estar buenas, contienen propiedades útiles, señaló el experto.La fresa contiene mucha vitamina C, pero la grosella negra tiene más todavía. Un puñado de estas bayas cubre completamente la cantidad diaria necesaria, detalló Miasnikov.Si te faltan vitaminas, se recomienda absorberlas a través de las bayas, y no con ayuda de suplementos vitamínicos, ya que en el primer caso se digieren mejor, enfatizó.Además, el médico destacó las propiedades de los arándanos. "No mejoran la visión, pero ayudan al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos", agregó.Además, los arándanos previenen la demencia y disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes mellitus.¿Cómo consumir bayas?Es mejor consumir bayas frescas, ya que las confituras contienen mucho azúcar, explicó el médico.Incluso si las congelas, sus propiedades útiles igual se conservarán, aseguró.

2021

vitamina c, arándanos, alimentación, fresas