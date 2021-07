https://mundo.sputniknews.com/20210714/hubo-una-articulacion-internacional-contra-el-gobierno-de-morales-1114110692.html

Hubo una "articulación" internacional contra el Gobierno de Morales

Hubo una "articulación" internacional contra el Gobierno de Morales

MONTEVIDEO (Sputnik) — El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, consideró, en una entrevista exclusiva con Sputnik, que hubo una articulación internacional al...

"Hubo una articulación al más alto nivel, porque el envío de los pertrechos no lo define un subalterno de alguna oficina estatal, eso se definió al más alto nivel, inclusive a nivel presidencial, por eso señalamos que es el Gobierno de (Mauricio) Macri (2015-2019, Argentina) o (Lenín) Moreno (2017-2021, Ecuador) que prestó ese apoyo", dijo Mayta a Sputnik.Bolivia denunció el 8 de julio que el Gobierno de Macri y el de Moreno habrían apoyado con municiones al golpe de Estado contra Morales.Morales fue derrocado en 2019 y sucedido por la autoproclamada presidenta transitoria Jeanine Áñez, luego de que la OEA dudara sobre la transparencia de las elecciones de 2019.El canciller consideró que no se pude descartar que otros países latinoamericanos hayan estados involucrados en estos envíos.—Patricia Bullrich, la ministra argentina de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri, aseguró que el material bélico enviado a Bolivia en 2019 fue para reforzar el equipamiento de un grupo de élite de Gendarmería y que se trató de resguardar la embajada argentina en Bolivia. ¿Qué responde a estas declaraciones?—Podría ser una media verdad, porque ese grupo argentino, de operaciones especiales, que llegó a Bolivia, podría haberse quedado en la embajada o podrían haber realizado operaciones. Ese grupo trajo adicionalmente elementos que no eran propios para la ocasión, como por ejemplo 40.000 cartuchos AT de 12/70 y spray de gas pimienta, además de otros tipos de municiones. Todo eso fue entregado a la fuerza aérea boliviana. Por eso la nota de agradecimiento que destapó todo este escándalo. Este argumento resulta una media verdad. ¿Que vino ese grupo? Vino. Pero trajo otro conjunto de cosas que habría sido entregados al Poder Ejecutivo de Añez para consolidar su Gobierno que pasaba por ejercer terrorismo de Estado con represión violenta de la protesta social, con detenciones ilegales, torturas y persecución política.—¿La justicia boliviana tiene previsto tomar acciones contra Macri y Bullrich?—Es una posibilidad. Eso está recién comenzando. En base a la nota que se reveló la semana pasada, que ahora es conocimiento de la Fiscalía boliviana, ellos tienen la potestad de seguir el proceso investigativo y pueden abrir diferentes líneas de investigación. Si consideran pertinente, pueden llamar a estas personas y podrían hasta levantar cargos.—¿Qué cargos serían?— Eso sería precipitarse, eso corresponde a las autoridades de justicia valorarlo.—¿Podrían iniciar acciones judiciales contra Lenín Moreno?—Es posible en términos abstractos, pero en términos concretos, eso le corresponde a la Fiscalía boliviana.—¿Analizan, en todo caso, recurrir a instancias internacionales?—Por el momento no, porque se pueden recurrir a instancias nacionales. Las investigaciones avanzan en Bolivia y en Argentina. Nunca se puede descartar, pero por el momento las autoridades de la Fiscalía no han señalado nada al respecto.—¿Podría haber más países de la región involucrados en donar material de guerra?—No sé. No podemos afirmar eso porque no tenemos pruebas, pero no podemos descartarlo. Es una posibilidad. Primero solo teníamos evidencia de este apoyo desde Ecuador, ahora tenemos evidencia de que hubo apoyo desde Argentina, no descartamos esa posibilidad, porque además estos hechos nos permiten advertir que existió una articulación internacional, que no solo pasó por estos Gobiernos, sino también por el propio accionar del secretario general de la OEA, Almagro, quien también tuvo una participación gravitante en el proceso de desestabilización del Gobierno de Morales y en el cuestionamiento de las elecciones que se dieron en octubre de 2019. Esos elementos están planteados sobre la mesa y los procesos investigativos, que probablemente se van a decantar con el tiempo, son los que van a permitir que la verdad pueda conocerse y si hubo mayores participaciones.Queda muy claro el cuestionamiento de quien fue el articulador de todo, porque tiene que ser una entidad o unas personas con gran poder porque el hecho de que hayan llegado ese material a Bolivia, de que Almagro actuó de cierta forma, nos muestra que hubo una articulación al más alto nivel, porque los pertrechos no definen que los mande un subalterno de alguna oficina estatal, eso se definió al más alto nivel, inclusive a nivel presidencial, por eso señalamos que es el Gobierno de Macri o Moreno que prestó ese apoyo.—¿Cuál es su opinión sobre las protestas que están sucediendo en Cuba? ¿Hay una intervención de EEUU en la isla?—Creemos que lo importante es que cada país debe poder resolver su problema. Creo que acá la mayor injerencia absolutamente clara en la crisis que vive Cuba es el bloqueo que sufre, que persiste por obra y gracia de EEUU en el que en este momento ha puesto al pueblo cubano en una situación complicada y para poder ayudar a los pueblos del mundo, entre ellos a Cuba, poder definir su destino, sin injerencias externas, creo que es importante, en todos los escenarios, que se suspendan todas estas medidas unilaterales, arbitrarias, que afectan a pueblos como el cubano o venezolano, que producen carencia de medicamentos, alimentos, combustibles y que obviamente contribuyen a la desestabilización de los Gobiernos.—¿Cómo definiría la cooperación con Rusia en materia de lucha contra el COVID-19 y, en particular, la vacuna Sputnik V?—Después que las elecciones de 2020 y el ascenso del Gobierno del presidente Luis Arce, las relaciones con la Federación Rusa han ido mejorando, han llegado a restablecerse en el nivel que tenían antes del golpe de Estado, creo que mejorarse inclusive con el apoyo que se ha tenido en enfrentar la pandemia y ha sido muy importante contar con las vacunas Sputnik V en medio de una crisis provocada por la carencia internacional de dosis contra el COVID-19. En medio de todo eso, el Fondo de Inversión Directa de la Federación Rusa tuvo un compromiso para proveernos de vacunas, tuvo algunas complicaciones, pero siempre ha procurado mantener su palabra, cumplir los compromisos que se tenían, eso lo valoramos enormemente, aparte de eso hemos quedado no solamente en el relacionamiento en función de la pandemia, sino que tenemos una agenda bastante amplia que toca diversos temas que hacen a la solidaridad de nuestros pueblos y a lograr un mutuo beneficio en función de los intereses que tenemos.—¿Se está trabajando en una reunión Arce y Putin?— Es una posibilidad. Ha habido una invitación, lamentablemente la pandemia está impidiendo que podamos concretar eso en el futuro inmediato. No dudamos que esa reunión se va a poder concretar en un mediano plazo, estamos trabajando intensamente en una agenda que permita que esa reunión sea altamente productiva.—¿Se espera próximamente una visita desde Rusia al centro nuclear de El Alto?—Ha habido un constante trabajo de especialistas rusos que han estado por acá por el proceso de implementación del centro nuclear, ha tenido un avance significativo, pero el año del golpe ha implicado retrasos significativos, así que el cronograma que inicialmente se tenía acordado, ha tenido retrasos, pero se sigue avanzando en una forma constante y segura, esperamos que en unos meses más ese centro pueda entrar en funcionamiento. Para ello es importante el apoyo de los técnicos y científicos rusos.—Muchos están hablando de un cambio en el panorama político de América Latina con el avance de izquierdas. En caso de un triunfo en Brasil y Perú, ¿cuáles deberían ser los proyectos que debería impulsar la izquierda en América Latina? ¿Qué errores no puede volver a cometer en materia internacional?—Más allá del posicionamiento de izquierda o derecha, creo que los países en Latinoamérica lo que estamos aprendiendo de la pandemia es que una herramienta fundamental para resguardarnos es concretar y fortalecer proceso de integración regional, de forma más decisiva. Porque otra hubiese sido la historia de nuestros países si hubiésemos tenido una herramienta tan poderosa como la Unasur, la CELAC potenciada o una OEA que no estuviese en crisis como lo está ahora por Luis Almagro.Esos procesos de integración nos han hecho falta, nuestros países a veces hemos tenido un diálogo solidario, pero en la mayoría de los casos ha sido un sálvense quien pueda. Eso se ve en que nuestras capacidades se han visto limitadas por ese actuar individual, otro hubiese sido el escenario de la pandemia para muchos países si dentro de los procesos de integración hubiésemos desarrollado nuestras capacidades para desarrollar vacunas, para producir medicamentos de acuerdo inclusive a los requerimientos de nuestros patrones culturales y características del sistema de salud. En cambio, hemos estado dependiendo de la solidaridad, apoyo y relacionamiento con proveedores de Asia, Europa o EEUU. El reto para el futuro para nuestros países es aprender esas lecciones, más allá de discursos demagógicos o chovinistas, necesitamos integrarnos para fortalecernos, más aún entendiendo que estamos viviendo un tiempo de cambios significativos, de desglobalización, en el que estamos presenciando el periclitar de una potencia hegemónica y el surgimiento y disputa de otras potencias. Tenemos que comprender eso y estar a la altura de esos retos.

