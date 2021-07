https://mundo.sputniknews.com/20210709/canciller-boliviano-podrian-llamar-a-mauricio-macri-a-declarar-por-su-rol-en-el-golpe-de-2019-1113969284.html

Canciller boliviano: podrían llamar a Mauricio Macri a declarar por su rol en el golpe de 2019

Canciller boliviano: podrían llamar a Mauricio Macri a declarar por su rol en el golpe de 2019

En diálogo con Sputnik, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, ofreció su análisis sobre el apoyo de los gobiernos de Argentina y Ecuador durante el golpe de... 09.07.2021, Sputnik Mundo

Bolivia denunció el 8 de julio que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) habría apoyado con municiones al golpe de Estado contra Evo Morales, lo cual pone de manifiesto el alto grado de participación de las Fuerzas Armadas bolivianas en el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019). La revelación proviene de una carta de agradecimiento dirigida al entonces embajador argentino, Normando Álvarez, firmada por el excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Terceros Lara, actualmente preso por su participación en el golpe. En la misiva, expresa su agradecimiento al Estado argentino por regalarle 40.000 cartuchos antitumulto (balas de goma), más de 100 granadas de gas y gases lacrimógenos."La carta (...) fue hallada por el Gobierno de Bolivia y encontrada también en los archivos de la embajada argentina. No aparece en la Cancillería", dijo el canciller argentino, Felipe Solá, en su cuenta de Twitter.Al conocerse la noticia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dirigió una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, en la cual le expresó sus disculpas y "vergüenza" a nombre del Estado.Hasta el momento, hay documentación que demuestra que Ecuador y Argentina enviaron pertrechos como gases lacrimógenos, balas de goma y otros materiales represivos en momentos en que se desarrollaba el Golpe de Estado y la población salía a las calles a protestar. Para Mayta, falta develar quién pidió a los presidentes de estos países apoyar la ruptura del orden democrático en una nación hermana.El presidente Luis Arce también manifestó su repudio a la intervención argentina de 2019.Los materiales de Ecuador llegaron al país el 16 de noviembre. Pero los de Argentina arribaron el 12 de noviembre, el mismo día de la asunción de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020). Lo cual demuestra que las gestiones para obtenerlos empezaron cuando teóricamente Bolivia no tenía presidente."Advertimos que ha habido una estrategia por detrás. No fue una cuestión accidental. Acá hubo una estrategia de generar violencia en las calles para romper el orden constitucional", dijo el canciller.¿Qué hacer con Macri?Mayta indicó que la Justicia boliviana tiene un proceso abierto por la ruptura del orden constitucional en 2019, motivo por el cual están detenidos la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, algunos militares y exministros.También se desarrolla aún la investigación del Grupo de Especialistas Independientes (GEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las vulneraciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de facto.Además, el expresidente de Ecuador Lenin Moreno (2017-2021) y Macri también serían denunciados en sus respectivos países. En su carta, el presidente Fernández aseguró que las acciones del expresidente argentino son investigadas por expertos independientes de la CIDH, lo cual podría desembocar en procesos judiciales en su contra. "En el caso de Ecuador, conocemos que están en un proceso de investigación parlamentaria, que podría decantar en procesos judiciales también. Porque estos pertrechos que se enviaron fueron por debajo de la mesa, de forma subrepticia", destacó Mayta.¿Quién mueve los hilos?Para el Gobierno boliviano, Macri y Moreno no actuaron por sí mismos. Una instancia o figura con más poder que estos presidentes les habría ordenado apoyar al movimiento golpista de 2019. Como es diplomático, el canciller evitó dar nombres. Pero se estaría refiriendo al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021)."No es que algún militar o algún gendarme de la Argentina haya decidido mandar pertrechos. Hay una cadena de mandos. Eventualmente, los presidentes de cada país son los que están bien informados y toman las decisiones", evidenció el canciller.Pero "para convencer a ese nivel de autoridades, sin lugar a dudas hay operadores de mucho poder que no estamos visibilizando"."Advertimos que hay esa instancia de coordinación y eso nos llena primero de indignación y luego de preocupación", aseguró.¿Un nuevo Plan Cóndor?El canciller ha comparado la actuación de los países de la región durante el golpe de Estado en Bolivia en 2019 con el Plan Cóndor, la iniciativa coordinada por el Gobierno de Estados Unidos durante los años 70 para que las dictaduras latinoamericanas coordinaran la exterminación de los movimientos populares. Continuando con esta analogía, el canciller explicó que aún hay muchos vacíos en torno al derrocamiento de Morales: "El Plan Cóndor no se ha descubierto de un día a otro. Ha pasado tiempo en que se ha ido conociendo lo que realmente pasó".Es simbólico que hoy mismo se haya conocido la condena en Italia a cadena perpetua a 14 militares y represores de Chile y Uruguay por la muerte de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor.Para el canciller, en esta ocasión, los actores nacionales e internacionales ya identificados, más los que aún faltan identificar, "ejecutaron una receta: represión, incluso con uso de armamento letal, para atemorizar al pueblo con escenarios de masacres"."Además, hay torturas, se detiene a la población, se la golpea, se la incomunica, se toman casos para escarmentar. Si había alguien que denunciaba esas violaciones de derechos humanos era encarcelado y también sometido a tortura e incomunicación", comentó Mayta."Para eso necesitaban el material que terminó llegando de Ecuador y de Argentina el 13 de noviembre. El 15 de noviembre se desarrolló la masacre en Sacaba (en Cochabamba), y el 19 la de Senkata (en La Paz). Nosotros vemos ahí un hilo conductor. Acá existen delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos que no pueden quedar en la impunidad", dijo el canciller.

