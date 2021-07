https://mundo.sputniknews.com/20210713/kremlin-putin-expresa-respeto-a-ucrania-y-lamenta-que-se-haya-puesto-al-servicio-de-occidente-1114058411.html

Kremlin: Putin expresa respeto a Ucrania y lamenta que se haya puesto al servicio de Occidente

Kremlin: Putin expresa respeto a Ucrania y lamenta que se haya puesto al servicio de Occidente

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, escribió su artículo sobre Ucrania respetando al pueblo ucraniano pero lamenta que el país se haya... 13.07.2021, Sputnik Mundo

En el artículo Sobre la unidad histórica de los rusos y los ucranianos, que se publicó en ruso y ucraniano, Putin calificó como una tragedia común el muro que surgió entre ambos países. Occidente en 2014 se inmiscuyó directamente en los asuntos de Ucrania en su afán de convertirla en una "anti-Rusia", señaló el mandatario y afirmó que hoy el país, además de ser plenamente dependiente de Occidente, se encuentra bajo su gobierno directo.También indicó que en este escrito se trasluce el convencimiento de Putin de que los rusos y los ucranianos son dos partes de un pueblo único, que "tienen un origen común y un pasado histórico común".El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que hasta el momento no ha estudiado los detalles de este artículo y al mismo tiempo señaló que está preparado para tratarlos durante un encuentro personal con Putin.El presidente de Rusia no se niega a dialogar con su homólogo ucraniano, "excepto los temas absolutamente inútiles de debatir a nivel bilateral", subrayó Peskov.Preguntado sobre si el artículo en cuestión significa que el asunto del probable encuentro entre los dos jefes de Estado pueda quedarse en punto muerto, el portavoz del Kremlin recordó que Putin en más de una ocasión confirmó su disposición para reunirse, además lo hizo antes de publicarse este artículo.Ayuda humanitaria a DonbásAdemás, Peskov declaró que Rusia procura prestar asistencia humanitaria a los habitantes de Donbás en la medida que se lo permite el derecho internacional.Respondiendo a la pregunta de si Rusia estaría dispuesta a "aceptar" la región de Donbás "en caso de que Kiev no la necesite", Peskov prefirió "dejar esta pregunta sin respuesta".Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

