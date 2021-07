https://mundo.sputniknews.com/20210701/la-rada-ucraniana-aprueba-la-ley-de-pueblos-autoctonos-en-la-que-no-se-menciona-a-los-rusos-1113708881.html

La Rada ucraniana aprueba la ley de pueblos autóctonos en la que no se menciona a los rusos

KIEV (Sputnik) — La Rada Suprema (Parlamento de Ucrania) a iniciativa del presidente del país, Volodímir Zelenski, aprobó la ley De los pueblos autóctonos de... 01.07.2021

En pro votaron 326 diputados, siendo el mínimo necesario de 226 apoyos. El documento se elevará ahora a la firma del mandatario.El proyecto de ley que presentó Zelenski, marcándolo como impostergable, define los derechos de los pueblos autóctonos y los métodos de su realización.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la idea de dividir a los pueblos en autóctonos y no autóctonos hace recordar la teoría y la práctica de la Alemania nazi.La ley proclama que el pueblo autóctono de Ucrania es una comunidad étnica que se formó en el territorio de Ucrania, es portadora de una lengua y una cultura genuinas, tiene órganos sociales, culturales o representativas, percibe a sí misma como pueblo autóctono de Ucrania, compone una minoría étnica dentro de la población de Ucrania y no tiene su propia entidad estatal fuera de Ucrania.La ley define como pueblos autóctonos, en particular, a los que se formaron en el territorio de Crimea: los tártaros de Crimea, los caraítas y los krimchaks.A los pueblos autóctonos de Ucrania se les garantiza el derecho a crear sus centros docentes, recibir enseñanza en su lengua natal e instituir sus medios de comunicación. También se señala que el Estado se compromete a garantizarles la protección contra los actos de genocidio y otros actos de coerción y violencia.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que la ley en cuestión discrimina a millones de rusos y viola los acuerdos internacionales.Las autoridades ucranianas a su vez afirmaron que la Constitución del país garantiza la igualdad de todos los ciudadanos de Ucrania, independientemente de su origen étnico, y obliga al Estado a proteger a los pueblos autóctonos y a las minorías étnicas.La Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) condenó la iniciativa de Zelenski, de excluir a los rusos y a otras etnias del país de la familia de los pueblos autóctonos de Ucrania, así como instó a los parlamentarios europeos a emitir su evaluación al respecto.Los diputados constataron que a los millones de rusos (el 17,2% de la población ucraniana, según el último censo), centenares de miles de bielorrusos (0,57%) y de moldavos (0,54%), que son el trío de las minorías étnicas más numerosas en Ucrania, se les priva de un plumazo del derecho de considerarse pueblos autóctonos del país.Además subrayaron que, de aprobarse esa ley, los húngaros, los judíos, los búlgaros y los griegos tampoco podrán considerarse pueblos autóctonos de Ucrania.

alberto.r Rusia es Crimea y Crimea es Rusia, Donbas, es un una parte de Rusia y Ucrania manejada y depredada de EEUU mediante golpe de estado, volverá a ser un pais CRI 0

alberto.r Ucrania volverá como republica federal tal como lo señalan los tratados de Minsk y además lo traicionara EEUU 0

