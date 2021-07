https://mundo.sputniknews.com/20210712/putin-publica-un-articulo-sobre-ucrania-rusia-nunca-ha-sido-y-nunca-sera-antiucraniana-1114026421.html

Putin publica un artículo sobre Ucrania: "Rusia nunca ha sido y nunca será antiucraniana"

Putin publica un artículo sobre Ucrania: "Rusia nunca ha sido y nunca será antiucraniana"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, publicó un artículo sobre Ucrania: "Rusia nunca ha sido y nunca será antiucraniana". 12.07.2021, Sputnik Mundo

Rusia está dispuesta a dialogar con Ucrania pero a condición de que el socio no sirva a los intereses de terceros, declaró Putin en su artículo sobre la unidad histórica de las dos naciones publicado en la página web del Kremlin.El presidente de Rusia puso de relieve que en la sociedad ucraniana se está creando una atmósfera de miedo, retórica agresiva, complacencia con los neonazis y militarización del país. Asimismo, Putin señaló la influencia externa en las autoridades ucranianas: "No solo es una dependencia completa, sino una gestión externa directa, incluida la inspección de las autoridades ucranianas, los servicios especiales y las fuerzas armadas por asesores extranjeros; el 'desarrollo' militar del territorio de Ucrania, el despliegue de infraestructura de la OTAN".El líder ruso subrayó que Rusia no permitirá que sus territorios históricos se utilicen en su contra."Nunca permitiremos que nuestros territorios históricos y las personas cercanas a nosotros que viven allí sean utilizados contra Rusia. Y a quienes hagan este intento, quiero decirles que de esta manera arruinarán su país", afirmó el presidente.

