La línea roja: cómo las ansias de unirse a la OTAN podrían acabar con la independencia de Ucrania

Desde 2014 Kiev busca activamente posibilidades para estrechar sus lazos con países occidentales. El antagonismo hacia Moscú se ha convertido en la idea... 11.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-11T12:31+0000

2021-06-11T12:31+0000

2021-06-11T12:31+0000

internacional

ucrania

El principal problema radica en el hecho de que a Washington y a Bruselas les conviene especialmente tener a los militares ucranianos defendiendo los intereses occidentales. Las vidas de los soldados ucranianos no cuestan nada a los belicistas occidentales. Efectivamente, son carne de cañón para ellos.Y no es ninguna novedad porque Kiev había participado en aventuras militares de Occidente —como la guerra de Irak— ya antes de que el país diera la espalda a Rusia en 2014. El posible ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica significaría automáticamente que el país eslavo podría ser obligado a enviar a sus militares a participar en las misiones de la alianza en países extranjeros. Sin embargo, por ahora es muy pronto para hablar de Ucrania en la OTAN porque el bloque ni siquiera se toma esta posibilidad en serio.Esto tiene que ver con el conflicto armado en el este del país, conocido como Donbás. Antes de que Ucrania solucione este conflicto, es muy improbable que se una a la alianza. A Occidente le conviene tener una guerra cerca de los límites rusos porque de esta manera se crean zonas de tensión en la proximidad inmediata al territorio del país euroasiático.Dentro o fuera de la Alianza Atlántica, la Ucrania prooccidental representa un peligro para la seguridad de Rusia. Si Kiev lograra ingresar en el bloque, para EEUU y sus aliados sería posible desplegar sus misiles cerca de la frontera ruso-ucraniana. Para precisar, un misil estratégico desplegado en la ciudad de Járkov tardaría solo 10 minutos en llegar a la capital rusa, Moscú.Pero el peligro existe incluso hoy porque las autoridades ucranianas permiten que se celebren numerosas maniobras militares en su territorio en las que participan militares de los países de la Alianza Atlántica. Estas actividades, sin duda, preocupan a Moscú porque tienen lugar justo en los umbrales de la Federación de Rusia. No es difícil adivinar cuál sería la reacción de EEUU si Rusia celebrara sus ejercicios o pusiera sus misiles en proximidad directa a su territorio. La crisis de los misiles de Cuba de 1962 da una idea de cómo de altas serían las tensiones.Recientemente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dejó claro que Rusia no toleraría el ingreso de Ucrania a la OTAN si esto supone el uso del territorio del país eslavo para realizar planes antirrusos. Esto sería la línea roja que los adversarios de Rusia no deberían cruzar. La respuesta rusa a la amenaza directa a su seguridad será dura y no debe haber dudas al respecto.Promesas no cumplidasA Rusia le preocupa mucho el acercamiento de la OTAN a sus fronteras. Los líderes occidentales prometieron a Rusia que el bloque no se ampliaría a expensas de las antiguas repúblicas de la URSS y los antiguos países del bloque socialista. Estas iban a ser garantías de seguridad para la nueva Rusia, pero los líderes occidentales no cumplieron con su promesa y ahora Moscú hace frente a una situación en la que no tiene ninguna otra opción, sino prepararse para el peor desenlace.Ya hace varios meses las tensiones en la frontera entre Ucrania y la Federación de Rusia eran tan altas que hubo quienes incluso hablaron de la posibilidad de una guerra a gran escala entre los dos países. Afortunadamente, se pudo evitar una mayor escalada. Pero aquellos días, la concentración de las tropas ucranianas en la frontera fue una de las más altas en toda la historia.Rusia también envió sus unidades a la frontera porque había peligro directo tanto a la seguridad de Rusia como a las repúblicas autoproclamadas de Donbás donde viven muchos ciudadanos rusos. Moscú no participa directamente en el conflicto en el este de Ucrania, pero sí podría haber intervenido para proteger a la población rusa de esta zona. Moscú reserva este derecho hasta el día de hoy.Solo se puede suponer cuáles serían las consecuencias de este tipo de escalada, si Kiev fuera miembro de la Alianza Atlántica. En cualquier caso, las ansias de Kiev de unirse a la OTAN ponen en peligro la existencia de Ucrania como Estado independiente. Y no por las acciones de Rusia, sino por la eventual dependencia que se forma en Ucrania ante la presión estadounidense. En gran medida, las políticas de Ucrania hoy siguen la agenda de Washington y sus aliados europeos. Lamentablemente, se puede concluir que hoy Kiev se está convirtiendo en un lacayo obediente de Occidente. Aun así, todavía queda esperanza, porque pese a todas las presiones de la Administración actual en el país eslavo aún quedan fuerzas políticas que quieren ver una Ucrania próspera, fuerte e independiente, un país que mantenga buenas relaciones con todos sus vecinos, incluida Rusia. Son pocos, pero es posible que con el paso de tiempo el apoyo a su causa crezca en la sociedad ucraniana. Es posible que este día esté más cerca de lo que pensamos porque la decepción con las administraciones proccidentales es muy común entre los ucranianos.

ucrania

2021

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Denis Lukyanov https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Noticias

