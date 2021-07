https://mundo.sputniknews.com/20210710/un-accidentado-inicio-constituyente-en-chile-que-sortearon-con-exito-los-asambleistas-1113987133.html

Un accidentado inicio Constituyente en Chile que sortearon con éxito los asambleístas

SANTIAGO (Sputnik) — En una entrevista al medio chileno La Segunda, el exmandatario uruguayo José Mujica (2010 -2015) sorprendió con una declaración que se...

américa latina

opinión y análisis

Y aunque la primera semana del trabajo de la asamblea terminó de manera exitosa, el inicio no estuvo exento de polémicas, de fallas técnicas, suspensión de actividades y hasta una renuncia, acercándose peligrosamente a la felina metáfora del mandatario charrúa.Esta es la cronología de un proceso que pareció caer en la oscuridad, pero fue levantado a tiempo hacia la luz.Domingo históricoDesde este año, al igual que los estadounidenses, los chilenos tendrán un evento histórico que celebrar el 4 de julio. El pasado domingo se instaló en el país la primera Convención Constitucional elegida por la ciudadanía, con paridad de género y representación de los pueblos originarios.Desde el norte al sur de Chile viajaron los 155 convencionales constituyentes hasta el edificio del ExCongreso, en el centro de Santiago, para asistir a la convocatoria, muchos de los cuales, de manera simbólica, llegaron marchando por las calles de la capital, acompañados de agrupaciones sociales, batucadas o ancestrales rituales indígenas.A pesar de algunos problemas que se registraron durante la jornada, como un grupo de manifestantes que intentó ingresar al edificio o un grupo de constituyentes que interrumpió la entonación del himno nacional gritando consignas, la ceremonia fue un éxito.Los constituyentes se organizaron de manera bastante rápida, considerando que nunca habían estado los 155 reunidos en el mismo lugar, y eligieron a su directiva. La académica y lingüista, Elisa Loncon, perteneciente al pueblo mapuche, fue electa presidenta y el abogado constitucionalista, Jaime Bassa, vicepresidente.Lo que más destacaron de la jornada las redes sociales fue el emotivo discurso de Loncon al asumir y la figura de Carmen Gloria Valladares, una desconocida funcionaria del Tribunal Calificador de Elecciones que tuvo la difícil tarea de ordenar la ceremonia y a los más bulliciosos. Su paciencia y espíritu republicano la elevó al rango de heroína de la tarde.Días de oscuridadDebido al COVID-19 y los aforos reducidos, la jornada del 4 de julio se realizó en los jardines del edificio del exCongreso. Pero el lunes 5 de julio estaba todo dispuesto para que los constituyentes se instalaran dentro de las dependencias del edificio, dividiéndose en cuatro salas y para sesionar en grupos pequeños, unidos por videollamada.Los constituyentes llegaron, se sentaron y con horror se percataron de que no había micrófonos para hablar. Tampoco podían verse entre las salas porque no había monitores, ni computadores para todos, ni una red de internet estable.Durante horas, los constituyentes estuvieron en negación intentando evitar lo que finalmente sucedió: la primera sesión oficial de la Convención Constituyente de Chile debió suspenderse.Por ley era el Gobierno quien debía tener todas las herramientas tecnológicas listas para que funcionara la Convención. La negligencia de Francisco Encina, designado por el presidente Sebastián Piñera como el responsable de organizar todo aquello, decantó en su renuncia.El regreso de la luzEl martes 6 fue todo carreras. Funcionarios de Gobierno y empresas productoras corrieron de un lado a otro con monitores, cables y computadores para solucionar el impasse y el miércoles 7, finalmente, la asamblea comenzó a funcionar.A pesar de que la Convención Constituyente no cuenta con metodologías ni normas para tomar decisiones, ya que todo el reglamento lo deberán redactar los mismos constituyentes durante las próximas semanas, lograron acordar una fórmula para votar: la mano alzada.Con este método se consiguieron los primeros acuerdos. Se aprobó ampliar la mesa directiva de dos a nueve autoridades y emitir una declaración a favor de los manifestantes detenidos durante el estallido social, denominados "presos políticos de la revuelta". En el documento, se pide el indulto a los manifestantes argumentando que ese movimiento social dio vida al proceso constituyente.Amaya Álvez, abogada constitucionalista y una de las 155 constituyentes elegidas por la ciudadanía, participó de la redacción de esa declaración. En conversación con Sputnik afirmó que "fue muy relevante que la Convención empezara con ese comunicado".Álvez llegó a la Convención desde el mundo de la academia, como profesora de derecho constitucional, desde el activismo, en organizaciones pro derechos humanos y desde la política, como militante del partido Revolución Democrática (izquierda).Sus primeros días en la Convención han sido "cómodos", confesó. "El ambiente fluye bastante bien, todos se saludan, hay ánimo para dialogar y llegar a acuerdos", afirma. Pero agregó: "al inicio uno tiende a trabajar con las personas que conoce de antes. En mi caso, otros profesores y personas de mi territorio (Concepción, centro sur)."La constituyente valoró la pluralidad que existe en la Convención (78 hombres, 77 mujeres, 103 independientes y 17 indígenas) y manifestó estar muy ilusionada de que la presidenta del órgano sea la mapuche Elisa Loncon. "Hay muchos ejes que unen a las personas, mucha diversidad", dijo.La próxima semana la Convención retomará sus funciones y se espera que se deje de lado el rústico sistema de votación a mano alzada y que comience a funcionar la tecnología de voto digital.

