Chile: ¿Cómo influirá la elección de Loncon en la nueva Carta Magna?

Chile: ¿Cómo influirá la elección de Loncon en la nueva Carta Magna?

Tras la elección de la académica perteneciente al pueblo mapuche, Elisa Loncon, para presidir la Convención Constituyente de Chile, el periodista chileno...

Chile: ¿Cómo influirá la elección de Loncon en la nueva Carta Magna? Chile: ¿Cómo influirá la elección de Loncon en la nueva Carta Magna?

Con 96 votos de 155 la académica y lingüista Elisa Loncon, perteneciente al pueblo mapuche, fue electa presidente de la Convención Constituyente de Chile. Atrás de ella quedaron Harry Jürguensen con 33 votos, Patricia Pollitzer con 18 votos e Isabel Godoy con cinco votos. En este marco, esta elección fue la primera actividad que realizaron los constituyentes durante la primera sesión, que se llevó a cabo en los jardines del edificio del Congreso Nacional, con sede en Santiago.Al respecto, "es un hecho muy emocionante, con un discurso inaugural que se refería a más de 500 años de despojo y violencia hacia el pueblo mapuche, pero también de 200 años de la construcción de un Estado nacional que no ha dado respuesta a la situación de este pueblo originario", indicó.Loncon lidera la Convención Constituyente en un clima político polarizadoEn lo que concierne al impacto político, "el simbolismo de lo que está ocurriendo con una lógica verdaderamente refundacional es tremendo", remarcó. Entre los asuntos más destacados de cara a la próxima Constitución, "hay una primera etapa muy difícil que consiste en establecer acuerdos sobre los reglamentos de la Convención, a los efectos de abarcar la mayor cantidad de temas que se han planteados", indicó. En este sentido, "será crucial generar acuerdos para que se garanticen los derechos fundamentales", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el escritor argentino radicado en París, Carlos Schmerkin, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Francia tras las elecciones regionales.Duro golpe a la extrema derecha francesaEl partido de Marine Le pen fracasó en las elecciones regionales, según han establecido varios medios franceses. Los analistas creen que una de las razones de estos resultados fue la baja participación, con cerca del 65,5% de los franceses que se abstuvieron. En este marco, "desde la configuración de la Quinta República no se ha visto una elección con este número de abstenciones", indicó.En este sentido, "dado el tan bajo número de votos vemos una especie de derrota democrática", aseveró. Estamos en un contexto que se destaca por la creciente frustración popular con el establishment político, indicó. Sobre ello, "no hay que olvidar lo que sucedió a finales de 2018 con los chalecos amarillos, con lo que hubo una explosión de reivindicaciones y movilizaciones en toda Francia por parte de los llamados invisibles, que viven en las periferias de las ciudades", advirtió el analista.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la participación de Sudáfrica en la política internacional.Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas uruguayasEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con Michel Ungo, quien es especialista en proyectos de Fonplata. Con él dialogamos sobre el préstamo a Uruguay de unos 39 millones de dólares, para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del Uruguay, con el objetivo de asistir al proceso de recuperación económica tras la pandemia del Covid-19.Por su parte, también dialogamos con la Dra. Adriana Chiancone, quien es la autora del libro "La creación de la facultad de ciencias. Un hito de la ciencia uruguaya", ganador del premio Mario Wschebor, convocado por la Academia Nacional de Ciencias. En este sentido, la académica nos hizo un recorrido histórico sobre los inicios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, a los efectos de saber cómo se creó dicha facultad en Uruguay.

