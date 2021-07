https://mundo.sputniknews.com/20210706/la-convencion-constituyente-de-chile-analiza-cambiar-de-sede-debido-a-problemas-tecnicos-1113838287.html

La Convención Constituyente de Chile analiza cambiar de sede debido a problemas técnicos

La Convención Constituyente de Chile analiza cambiar de sede debido a problemas técnicos

SANTIAGO (Sputnik) — Las autoridades de la Convención Constituyente de Chile se reunieron con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, para ver la... 06.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-06T16:08+0000

2021-07-06T16:08+0000

2021-07-06T16:10+0000

américa latina

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1113816425_0:274:3073:2002_1920x0_80_0_0_663ece9442f929db6c7949e447111ba2.jpg

"El rector Ennio Vivaldi se reunió en la Casa Central de la Universidad de Chile con Elisa Loncon [presidenta de la Convención Constitucional] y Jaime Bassa [vicepresidente] para discutir ofrecimiento de las universidades públicas para la realización de la Convención Constituyente", informó la casa de estudios a través de su cuenta de Twitter.La Universidad de Chile propuso que si no es posible que la Convención siga sesionando en las dependencias del edificio del Congreso Nacional sede Santiago (también llamado ExCongreso), se utilicen los edificios de su establecimiento, oferta a la que se unieron también otras universidades estatales.La idea es que los 155 convencionales constituyentes puedan sesionar de manera telemática en cualquiera de las sedes de las universidades que participen en la causa, desde el norte al sur del país. Se espera que la Convención Constituyente utilice esta jornada para dirimir cuál será su próxima sede, lo que provocaría que nuevamente se tenga que suspender la sesión para el día siguiente.A su vez, el vicepresidente del organismo, Jaime Bassa, informó que si el Gobierno de Chile no soluciona los problemas técnicos para la instalación de la Convención Constituyente en el edificio del ExCongreso en Santiago, el ente cambiará su sede de funcionamiento.El vicepresidente de la asamblea señaló que no permitirán "que la constituyente no empiece sus trabajos debido a errores técnicos y administrativos".El 5 de junio los 155 asambleístas llegaron a sesionar al edificio del ExCongreso en Santiago para iniciar su trabajo constituyente, percatándose que no estaban disponibles todos los medios tecnológicos necesarios para la ocasión, como micrófonos, monitores y conexión a internet.El impasse obligó a suspender la sesión y generó profundas críticas de los constituyentes hacia el Gobierno, quien tenía la misión de gestionar todo lo técnico y administrativo para que la Convención funcionara.El proceso constituyente se originó con el plebiscito ciudadano de 2020, que a su vez fue fruto de las protestas ciudadanas nacidas en octubre de 2019 enmarcadas en el movimiento denominado "estallido social".En mayo de este año se formó la asamblea de 155 miembros electos por la ciudadanía, quienes tendrán nueve meses para escribir una propuesta de Constitución, que finalmente debe ser votada por todos los chilenos.La Convención está formada por 78 hombres y 77 mujeres y 17 son representantes de los diez pueblos originarios del país, y durante la primera sesión realizada el domingo 4 de julio se eligió como presidenta a la líder mapuche Elisa Loncon y como vicepresidente, al abogado constitucionalista Jaime Bassa.

https://mundo.sputniknews.com/20210705/prioridad-de-los-constituyentes-chilenos-debatir-el-indulto-a-los-presos-politicos-1113813047.html

https://mundo.sputniknews.com/20210704/con-manifestaciones-represion-y-dos-suspensiones-se-inaugura-convencion-constituyente-en-chile-1113789624.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile