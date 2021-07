https://mundo.sputniknews.com/20210709/con-patrocinio-del-lobby-cervecero-cientificos-espanoles-afirman-que-tomar-cerveza-es-saludable-1113962528.html

¿Con patrocinio del 'lobby' cervecero? Científicos españoles afirman que tomar cerveza es saludable

¿Con patrocinio del 'lobby' cervecero? Científicos españoles afirman que tomar cerveza es saludable

Científicos del CSIC aseguran en una revisión de otros estudios publicada en la revista 'Nutrients' que el consumo moderado de cerveza tiene un beneficio para... 09.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-09T16:01+0000

2021-07-09T16:01+0000

2021-07-09T16:01+0000

españa

bebidas alcohólicas

alimentación

consumo

cerveza

consejo superior de investigaciones científicas de españa (csic)

salud

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1111466871_477:309:3072:1769_1920x0_80_0_0_4c96b0602fee6e0204a923d949af4723.jpg

Un grupo de investigadores españoles del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN), centro adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha concluido que tomar cerveza en cantidades moderadas puede tener un efecto positivo sobre la salud cardiovascular y metabólica, por lo que revela la cantidad que puede ingerirse de esta bebida para obtener estos beneficios. Los científicos, dirigidos por la doctora Ascensión Marcos, directora del grupo de Inmunonutrición del Departamento de Metabolismo y Nutrición del ICTAN, efectuaron una revisión actualizada de los artículos científicos que juzgaron convenientes aparecidos entre enero de 2007 y abril de 2020, y la publicaron el 9 de marzo en la revista Nutrients bajo el título Consumo moderado de cerveza y sus efectos en la salud cardiovascular y metabólica: una revisión actualizada de la evidencia científica reciente. En la revisión se asocia un menor riesgo cardiovascular y de diabetes (en hombres) con el consumo moderado de cerveza, y se sugiere que su ingesta no contribuye a aumentar el peso corporal en las personas obesas. También lo vinculan con un aumento de la densidad de la masa ósea, con la consiguiente disminución para las personas ancianas del riesgo de padecer osteoporosis y fracturas. Sin embargo, las conclusiones del documento confrontan directamente con la postura científica sobre este tema avalada tanto por la OMS como por el Ministerio de Sanidad de España e incluso el propio CSIC, así como por los especialistas consultados. El documento, además, presenta una relación de las entidades que dan soporte a la revisión publicada en Nutrients, muchas del ámbito de la producción de cerveza y su consumo, las cuales podrían tener un interés particular en sus conclusiones. ¿Y cuál es un consumo moderado?Unos 700 mililitros diarios para hombres y 400 ml para mujeres, lo cual estipula un consumo semanal de alcohol de 196 gramos entre los primeros y 112 g entre las segundas, escriben los investigadores del ICTAN. En todo caso, la ingesta semanal debe repartirse a lo largo de varios días y no concentrarse en episodios concretos. Se debe optar por cerveza sin alcohol en los casos de mujeres lactantes o embarazadas, o de personas que estén tomando medicamentos. Y los posibles efectos beneficiosos solo se observan en adultos sanos que mantienen una alimentación "en el contexto de la dieta mediterránea", dice el artículo. "En general, en estos estudios los beneficios de la cerveza siempre se ligan a que su consumo se enmarca en una dieta saludable", explica a Sputnik el dietista-nutricionista Álex Pérez Caballero, del centro Serveis Complementaris Vallcarca, en Barcelona, quien alerta del planteamiento erróneo de la revisión. "Para decirlo más claramente, una buena dieta que incluya una cerveza es más saludable que una mala dieta que no incluya la cerveza, ergo, ¿la cerveza es buena para la salud? Pues no, no lo es. Esa argumentación no es correcta".¿Pero es un estudio?En la línea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso el propio CSIC, el Ministerio de Sanidad de España se muestra tajante: no se puede asociar el consumo de alcohol con "falsas propiedades protectoras" o beneficios para la salud. "Cualquier consumo de alcohol implica un riesgo para la salud", alertó este ministerio en un documento de noviembre de 2013, donde recuerda que atribuir beneficios diferenciados a su consumo "no está justificado con la evidencia científica disponible". Entonces, ¿por qué hay científicos del ICTAN-CSIC defendiendo el consumo moderado de cerveza? Para empezar el documento brindado a Nutrients no es un estudio. "No lo es, solo es una revisión bibliográfica", declara a Sputnik el bioquímico Óscar Huertas-Rosales, director de Laniakea, compañía de comunicación y divulgación científica. "No han analizado ni demostrado absolutamente nada, no han hecho ni un solo experimento. Sólo han revisado artículos de años anteriores. Han cogido los que les han interesado, los que dicen que el consumo de cerveza es cardiosaludable", avisa."Es una revisión sobre una serie de trabajos previos, hábilmente seleccionados y que nada nuevo aportan sobre el tema", conviene Álex Pérez, autor además del blog especializado elPiscolabis. "Es como si un periodista solo utiliza los testimonios de un sector de opinión determinado a favor de un determinado tema y no da voz al sector crítico. Y encima son de entrevistas que se hicieron en el pasado".¿Un problema de ética?Para los especialistas consultados, la argumentación vertida en Nutrient es falaz. "El hecho de que tú puedas tomar una determinada cantidad de alcohol sin que te provoque nada grave, dista mucho de decir que es saludable", recuerda Huertas-Rosales, subrayando la inexistencia de investigaciones que digan que el consumo de alcohol es algo que favorezca la salud. "Porque saludable significa que promueve la salud, como correr todos los días, o comer fruta y verdura"."Me recuerda a lo de la copita de vino diaria", incide, aludiendo a los antioxidantes beneficiosos del vino. "Pero también tiene alcohol, que está relacionado con enfermedades graves". El alcohol en sí funciona como una droga que puede crear drogodependencia, explica. "La comunidad científica mundial ya da por sentado que no existe un consumo seguro de alcohol; es decir, por poco que bebas, acabas perjudicando al organismo", añade Álex Pérez. El conflicto de interesesEl documento preparado por los investigadores del ICTAN-CSIC está avalado por el Departamento de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona, el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad de Las Palmas, entre otros.En su penúltimo apartado, el trabajo incluye un punto denominado Conflicto de intereses, donde se citan las entidades que lo han patrocinado: Cerveceros de Europa (Bélgica), Cerveza y Salud (España), Fundación Cerveza y Salud (España), Fundación Dieta Mediterránea (España), Wine and Culinary International (España) e incluso la farmacéutica Novartis, entre otras. Es decir, una especie de lobby cervecero. "Que entre los que pagan el estudio se encuentren asociaciones de fabricantes cerveceros nos acaba de dar la información que necesitamos para ver por dónde va el tema", advierte Álex Pérez. Esta circunstancia podría invitar a pensar que, en realidad, la revisión bibliográfica publicada tiene forma más bien de "publirreportaje", en palabras de Óscar Huertas-Rosales. Para él, parte del problema estriba en "la parte comunicativa", pues algunos medios se hacen eco del estudio siguiendo un "mal criterio". Pese a estar publicado desde el 9 de marzo, el estudio solo ha concitado la atención mediática en plena época estival en España.Aunque en opinión de Huertas-Rosales los investigadores en teoría no han hecho "nada incorrecto", el documento es "muy flojo" y "no vale para nada", así que "éticamente es reprobable hacerse eco de una investigación del CSIC sin comprobar antes lo que dice la evidencia científica".El prestigio de los investigadoresEs posible que las entidades mencionadas no hayan financiado exactamente el estudio, "pero sus conclusiones les vienen muy bien", repone Huertas-Rosales, que recuerda que el grupo de investigadores firmantes "lleva mucho tiempo financiado por la industria alimentaria". "La propia investigadora jefe del grupo [Ascensión Marcos, primera firmante] dice que forma parte de organizaciones vinculadas a los patrocinadores del estudio", resalta. "Como poco es algo que pone en duda la ética de esos investigadores. Cuando hay un conflicto de intereses, ellos saben que se arriesgan a que la gente no se crea su estudio. No sé hasta qué punto les beneficia publicar un artículo así, la verdad", sostiene Óscar Huertas-Rosales, antes de concluir:

https://mundo.sputniknews.com/20210625/por-que-es-peligroso-beber-cerveza-cuando-hace-calor-1113550027.html

https://mundo.sputniknews.com/20210519/un-estudio-revela-que-el-consumo-de-alcohol-puede-reducir-el-cerebro-1112348229.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

bebidas alcohólicas, alimentación, consumo, cerveza, consejo superior de investigaciones científicas de españa (csic), salud, sociedad