El embajador de la UE en Rusia ve grave el cruce de expulsiones diplomáticas

MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de la Unión Europea (UE) en Rusia, Markus Ederer, tachó de grave el cruce de expulsiones de diplomáticos entre Moscú y Bruselas. 08.07.2021, Sputnik Mundo

Añadió que la cooperación sobre la agenda climática puede ser una de las vías para mejorar las relaciones de Moscú y Bruselas.El 7 de julio Rusia declaró persona no grata al cónsul del Consulado General de Estonia en San Petersburgo Mart Latte y le dio 48 horas para abandonar el país.Un día antes, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que detuvo al cónsul estonio mientras recibía información clasificada.El Ministerio de Exteriores de Estonia tachó la detención de provocación y dijo que espera explicaciones oficiales de Rusia.Nueva ley rusa del vinoAdemás, Ederer aformó que la Unión Europea está alarmada por las recientes enmiendas a la ley rusa de viticultura y considera que estas golpearán el bolsillo de los consumidores rusos.Según Ederer, las medidas restrictivas rusas cuestan a los consumidores rusos "al menos 445.000 millones de rublos (más de 5.000 millones de euros o unos 6.000 millones de dólares) al año"."Lo están sufriendo todos y cada uno de los ciudadanos rusos (...) Es por ello que yo calificaría las enmiendas a la ley de viticultura como un nuevo disparo al pie del consumidor ruso", manifestó.El diplomático explicó que las empresas rusas suspendieron la importación de productos con denominación de origen protegida porque estos no se ajustan a la nueva ley y no pueden venderse en Rusia con las actuales declaraciones de conformidad."Ello provocará un déficit en los comercios rusos", subrayó.Para Ederer, la normativa se aprobó "sin consultar con los importadores rusos, sin hablar ya de los productores europeos".El embajador agregó que el bloque comunitario seguirá trabajando respecto al tema no solo con los productores del champán, sino también de otros vinos, ya que la medida afecta a toda una serie de productos."Vamos a analizar esta medida a la luz de las obligaciones de Rusia en la Organización Mundial del Comercio para rectificar la situación", aseguró.Ederer aseguró que la UE "quisiera encontrar solución a esta situación"."En general, existe un período transitorio mínimo que no se ha garantizado en el caso de esta ley", lamentó.El pasado 2 de julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó una ley que permite usar la denominación champán solo para el producto elaborado en el territorio ruso para el mercado nacional. Los vinos extranjeros deberán etiquetarse como "espumosos".

Tomas Bonzon Los europeos deben quejarse con su papito Biden, pensaron que Rusia no iba a reaccionar a su postración sumisa a los Estados Unidos. Ahora, a llorar al parque. Lo más estúpido que puede hacerse es pelearse con el vecino para complacer a un "extraño". 0

