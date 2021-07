Magnicidio: asesinan al presidente de Haití

https://mundo.sputniknews.com/20210707/magnicidio-asesinan-al-presidente-de-haiti-1113881721.html

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su residencia por un grupo armado de desconocidos y que aún no han sido identificados. Una noticia que... 07.07.2021, Sputnik Mundo

Estado de situaciónEn tanto, la esposa de Jovenel Moïse también fue alcanzada por los atacantes resultando con una herida de bala, por la cual está siendo asistida por médicos.El premier Joseph afirmó que la situación de seguridad del país está bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, al tiempo de condenar este ataque al que calificó como "repugnante, inhumano y bárbaro", y pidió calma.EEUU del gatillo fácil: ¿el precio de su 'libertad'?En EEUU hubo más de 150 muertos en más de 450 tiroteos durante el fin de semana del 4 de julio. Durante las celebraciones del Día de la Independencia, que entre otras cosas celebra su excepcionalismo, su democracia y sus libertades, la libertad de poseer armas que tienen sus ciudadanos le pasó una factura mortal.La Segunda Enmienda a la Constitución de EEUU reza: "Siendo necesaria una Milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar Armas, no será infringido". Dicho de otra forma, establece que, ni el Gobierno Federal, ni los gobiernos estatales o locales, pueden violar el derecho a portar armas que tiene cualquier ciudadano del país. Y desde entonces, las consecuencias están a la vista.En este sentido, la agencia estatal de noticias china Xinhua, aprovechó para lanzar un mensaje que ataca ese derecho discrecional a propósito de las muertes durante las celebraciones del 4 de julio. Lo hizo a través de un tuit que tituló: "Cómo un país gatillo fácil celebra su fin de semana del 4 de julio". En él se aprecia una imagen que muestra a dos políticos de EEUU brindando por "la libertad". "De disparar", le contesta alguien que aparece junto a ellos portando una pistola en una mano, y un fusil en la otra, en aparente estado de ebriedad. Junto a él, se puede ver una lápida con una inscripción: "Muertes por armas de fuego".A día 7 de julio de 2021, de acuerdo a la web Gun Violence Archive que lleva un recuento diario de muertos y heridos por armas de fuego, en EEUU se han producido más de 10 mil muertes entre homicidios, asesinatos y muertes accidentales, entre las cuales se encuentran 157 niños entre 0 y 11 años, y 634 adolescentes entre 12 y 17 años. También se registran más de 12 mil muertes por suicidio, y el número total de heridos supera los 20 mil. Mientras, a día de hoy en lo que va de 2021 se van registrando 340 tiroteos masivos.Ciudadanía occidental, harta por el cuento de una 'Rusia agresiva'Un nuevo intento de la prensa británica de presentar a Rusia como una agresora acabó en otro fracaso. Una publicación del periódico Daily Express –donde las maniobras de la flota rusa en sus propias aguas territoriales del mar Negro se enfocan como si fueran unos preparativos para atacar a Occidente– encontró un rechazo frontal de sus lectores, quienes a juzgar por los comentarios, ya están hartos con el cuento de una Rusia agresiva.Los lectores se muestran unánimes en que se trata de unos ejercicios disuasorios. En este contexto, uno de los usuarios sostiene que la intención de Rusia es que "la dejen en paz", al tiempo que otro internauta llama a no sorprenderse por si alguien responde a provocaciones, refiriéndose, obviamente, a la reciente incursión en aguas territoriales rusas del destructor británico HMS Defender al sur de la península de Crimea.Y para ponerle la guinda a su pastel, el Daily Express metió la pata al ilustrar su artículo –titulado '¡Putin se prepara para una guerra'– con una foto de un caza estadounidense, en vez de colocar una imagen del bombardero ruso Su-24, cuyos disparos obligaron al buque intruso a abandonar apresuradamente la zona. Algo que desató una ola de comentarios negativos, donde el más neutral sugiere a los periodistas del diario a "aprender usar internet", entre otros consejos mucho menos diplomáticos.Asimismo, se trata de un error muy simbólico, teniendo en cuenta la implicación estadounidense en la provocación británica, tal y como denunció el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su reciente Línea Directa.Afganistán: ¿busca EEUU convertir su fracaso en oportunidad?La clara derrota de EEUU en Afganistán constituye, al mismo tiempo, una "situación ventajosa" para sus intereses. Y es que el empoderamiento de los talibanes [proscritos en Rusia] supone una bomba que apunta contra sus rivales en la región y naciones vecinas, según Guadi Calvo, especialista argentino en Oriente Medio, África y Asia."No voy a decir que es un plan trazado, un plan muy pensado por la inteligencia norteamericana, pero está a la vista que tienen la oportunidad de generar crisis en la región a sus rivales más inmediatos. Tendamos un mapa y veamos qué países son fronterizos con Afganistán: todos esos países de alguna forma están enfrentados a EEUU, al punto que la Administración Biden intentó volver a instalar bases militares en Pakistán, en Tayikistán y demás, y no le han sido otorgados esos derechos. Entonces, EEUU se retira con una derrota militar, pero esta derrota militar la puede cambiar a un gran triunfo político", manifestó Calvo.En este contexto, subrayó que "el Talibán ha sido legitimizado" por haber resistido frente a EEUU y sus aliados."Sin duda, creo que vamos a volver a ver un Afganistán regido por la sharia, es decir, por la ley islámica, y con estos grupos fanáticos que van a comenzar a ser un problema en toda la región", dijo, al advertir del riesgo de que estos grupos intenten "de alguna manera expandirse o generar simpatías en cada uno de estos países, que las tienen desde ya"."Yo pienso que tanto Rusia, como China, como Irán y como Pakistán, tienen que estar prestando muchísima atención a este nuevo rearmado en la región, que pareciera ser que siempre es un instrumento de EEUU para, de alguna manera, desestabilizar a sus más inmediatos rivales como China, Rusia o Irán. Creo que este conflicto va a continuar, porque no solamente están los talibanes, sino que también hay una fuerte presencia del Estado Islámico [proscrito en Rusia]", concluyó Calvo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

