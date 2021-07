https://mundo.sputniknews.com/20210703/la-salida-de-afganistan-no-debe-convertirse-en-un-redespliegue-militar-por-los-paises-vecinos-1113780574.html

"La salida de Afganistán no debe convertirse en un redespliegue militar por los países vecinos"

"La salida de Afganistán no debe convertirse en un redespliegue militar por los países vecinos"

Zamir Kabúlov es el representante especial del presidente ruso en Afganistán. A Sputnik explica cómo Rusia ve la posible presencia militar de EEUU en los... 03.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-03T21:49+0000

2021-07-03T21:49+0000

2021-07-03T21:49+0000

defensa

zona de conflicto

afganistán

eeuu

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1113780546_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d8dea554936b95ec6f89cc885c22988e.jpg

Kabúlov encabeza el Segundo Departamento Asiático del Ministerio de Exteriores de Rusia, y estima que los talibanes controlan actualmente entre 50 y 60 distritos, de los casi 300 que existen en el país asiático. La situación que surge a raíz de la salida de las tropas norteamericanas se caracteriza, dice, por una "brusca reactivación del movimiento talibán por todo el país", especialmente por las provincias del norte. Y se da como resultado de que se siguen aplazando negociaciones de paz entre los afganos que sean sustanciales. Añade que el Gobierno de Ashraf Ghani tuvo una oportunidad de poner fin al largo derramamiento de sangre desde el momento en el que se firmó el acuerdo entre estadounidenses y talibanes en Doha de febrero de 2020. Pero fue por el camino contrario."En lugar de eso, el presidente y su equipo paralizaron el proceso de paz con diversos pretextos, y siguen haciéndolo. Primero confiaban en un cambio de poder en la Casa Blanca y, en consecuencia, en que Washington cambiase de parecer sobre su decisión de retirar las tropas. Cuando eso no ocurrió, no quedaron más que ambiciones personales para mantenerse en el poder a toda costa", expresa el diplomático.Kabúlov sostiene que la inacción brindó a los talibanes la oportunidad de evitar la parte más sustancial de las negociaciones y de ejercer una fuerte presión.Recuerda que a mitad de año por regla general la actividad militar de los talibanes aumenta —las fechas coinciden con la salida de las tropas estadounidenses del país—, y que disminuye hacia la segunda mitad del año. La situación "seguirá estancada" y "sin la influencia dominante de ninguna de las partes", predice. Pero eso no garantiza que las fuerzas armadas del Gobierno resistan la próxima temporada de combates talibanes. Si resisten o no dependerá de la ayuda de sus aliados occidentales, entre otros muchos factores.El titular ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov recordó en marzo que en 2018, en el marco del formato de Moscú, los representantes del Gobierno afgano y los talibanes se reunieron por primera vez. Protagonizaron unas negociaciones que contaron con la asistencia de representantes de más de 10 países. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, algunos expertos vaticinan que los talibanes gradualmente se apoderarán del país cuando ya no queden soldados norteamericanos. Kabúlov se muestra esperanzado por que los talibanes sean conscientes "de que una toma unilateral del poder por la fuerza no es un buen presagio para su futuro reconocimiento internacional" y para "seguir disponiendo de la ayuda de los donantes internacionales", la cual será "muy necesaria" en el periodo posterior al conflicto.Una vez en Afganistán ya no queden tropas, surge la cuestión de dónde reubicar a los soldados, drones, bombarderos y artillería hasta ahora dislocados en el país. Algunos oficiales militares y representantes del presidente de EEUU, Joe Biden, han sugerido que las mejores opciones para desplegar a sus militares son Uzbekistán o Tayikistán, que colindan con Afganistán. De esta manera, EEUU podría mantener bajo control a la insurgencia talibán y entrar en la república islámica de ser necesario.Sin embargo, las fuentes del Washington Post señalan que el traslado del contingente a estos países resultaría difícil debido a la "gran presencia militar" de Rusia en la región y a la creciente influencia de China. Kabúlov advierte que la retirada de las tropas de Afganistán "no debe convertirse" en un redespliegue militar de Estados Unidos y de la OTAN por los países vecinos, especialmente por los de Asia Central. Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, ISIS (ambos grupos, prohibidos en Rusia por ser terroristas). Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que han mantenido una importante presencia militar en la república islámica durante las dos últimas décadas, esperan retirar completamente a sus tropas con la vista puesta en el 11 de septiembre de 2021.

https://mundo.sputniknews.com/20210422/zajarova-sobre-la-campana-de-la-otan-en-afganistan-miles-de-millones-fueron-tirados-en-la-arena-1111472915.html

afganistán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zona de conflicto, afganistán, eeuu, oriente medio