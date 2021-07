https://mundo.sputniknews.com/20210705/la-sombra-de-la-homofobia-planea-sobre-un-crimen-que-conmociona-a-espana-1113808129.html

La sombra de la homofobia planea sobre un crimen que conmociona a España

España vive una ola de indignación tras el asesinato de Samuel Luiz Muñiz, un joven de 24 años fallecido el 3 de julio en una localidad de La Coruña (Galicia)... 05.07.2021, Sputnik Mundo

"No está excluida ninguna hipótesis o si subyace un ánimo de delito de odio. Es un acontecimiento dramático que desde luego va a ser esclarecido en toda su integridad", dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.La agresión ocurrió en la madrugada del 3 de julio a las puertas de un pub, según narra su entorno. Cerca de las tres de la madrugada, Samuel salió del local junto a una amiga, Lina, para fumar y hacer una videollamada a Vanessa, la pareja de Lina."O paras de grabar o te mato, maricón""Lina y Samuel me estaban contando anécdotas de la noche pasada y giraron el móvil para enseñarme por donde habían ido (…) En ese momento pasaron un chico y una chica juntos, de más o menos la edad de Samuel y él nos gritó que dejásemos de grabarles", explicó Vanessa en una conversación con el diario El Mundo.Sin darle demasiada importancia, ambos le explicaron al joven que simplemente estaban haciendo una videollamada. Éste respondió de forma agresiva, gritando "o paras de grabar o te mato, maricón", a lo que Samuel contestó "¿maricón de qué?".Acto seguido, según el relato de Vanessa, el joven propinó "un puñetazo muy fuerte" a Samuel y se perdió la señal de video, pero no la de audio, por lo que al otro lado de la línea su amiga seguía oyendo los golpes.La cosa pareció calmarse después de que otro joven que se encontraba en la calle intercediera para separarlos. Una vez se fue el agresor, Samuel pidió a Lina ir a buscar su teléfono móvil, que se le había caído. Cinco minutos más tarde, el hombre que lo había agredido apareció acompañado de unas doce personas, que acorralaron a Samuel para darle una paliza.Por el momento, la Policía interrogó a 13 sospechosos de haber participado en la paliza, pero no se produjo ninguna detención.Repunte de violenciaA falta de conocer si la investigación confirma la presunta motivación homófoba del crimen, una ola de indignación recorrió España y los colectivos LGTBIQ celebrarán manifestaciones en las principales ciudades del país en la tarde de este 5 de julio en repulsa del asesinato.Tanto activistas como autoridades lamentan que este suceso se enmarca en lo que parece ser un repunte de la violencia contra colectivos vulnerables.Al repunte de la violencia machista vivida tras el fin del estado de alarma contra el coronavirus se suman, por ejemplo, ataques como el ocurrido el pasado 27 de junio también en La Coruña, donde un matrimonio gay fue atacado al grito por un hombre que portaba un arma extensible.Del mismo modo, a lo largo de las últimas semanas, coincidiendo con el mes del Orgullo, se denunciaron episodios similares en el País Vasco, Cataluña y otros puntos de Galicia, como la provincia de Pontevedra.La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, lamentó que "estamos viviendo un momento especialmente delicado". En ese sentido, aunque de forma velada, apuntó a la responsabilidad del partido ultraderechista Vox, asegurando que detrás del aumento de la violencia se encuentra "la normalización de ciertos discursos".En un sentido similar se expresó la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, quien valoró que "el griterío que tenemos en este país al final termina haciendo daño".Aunque la mayoría de incidentes quedan fuera del radar de las autoridades, los datos del Ministerio del Interior apuntan a que, efectivamente, está habiendo un aumento de los actos de odio. La estadística más reciente muestra que en el año 2019 se registraron 1.706 delitos o incidentes de odio, un 6,8% más que en 2018.Por tipología, el ámbito que mayor número de delitos registró fue el de ideología", con 596 delitos, seguidos por los de "racismo/xenofobia" (515) y los de "orientación sexual e identidad de género" (278)."Nos quitaron la única luz"En el lugar donde ocurrió la paliza apareció en las últimas horas un mensaje escrito en varios folios, pegados al suelo con cinta a adhesiva. Pese al impacto social que está teniendo el caso, en distintas declaraciones ofrecidas a medios locales, el padre de Samuel llamó a que la muerte de su hijo "no sea utilizada como bandera de nadie" y a que sea recordado "como una persona muy buena, alegre, que odiaba la violencia, trabajador y amigo de sus amigos".

galicia, homofobia, homosexualidad, asesinato