Amplia resonancia en España, social y política, por el brutal crimen de un joven en Galicia

Amplia resonancia en España, social y política, por el brutal crimen de un joven en Galicia

La Policía Nacional investiga a un grupo de 13 personas presuntamente implicadas en la paliza mortal a un joven de 24 años de edad en las inmediaciones de una discoteca en Galicia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 3 de julio junto al paseo marítimo de Riazor, en la localidad gallega de A Coruña, cuando un grupo de al menos siete personas propinó una brutal paliza a Samuel Luiz, un joven de 24 años de edad, en el transcurso de una discusión luego de ser reprendida una de sus acompañantes mientras atendía una videollamada en su teléfono celular. Ubicado también en las inmediaciones de la discoteca Andén, el grupo de supuestos agresores increpó a la muchacha al interpretar que estaban siendo grabados. Fue al tratar de mediar en la discusión cuando Samuel Luiz, de padre brasileño y auxiliar de enfermería en un centro geriátrico, recibió el primero de los golpes, que no cesaron ni cuando dio de bruces con el suelo. Así se desprende de la grabación de cámaras de seguridad y de los propios testimonios de testigos presenciales de los hechos. Los servicios de urgencias del 061 desplazados al lugar de los hechos trataron de reanimarle durante dos horas, pero infructuosamente. El joven presentaba varios hematomas y golpes en la cabeza, constatándose su fallecimiento en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde ingresó en estado crítico. Se investiga un posible delito de odioLas acompañantes de la víctima aseguran que esta fue golpeada mientras recibía insultos de naturaleza homófoba. La Policía, que ya ha interrogado a 13 personas, entre los presuntos integrantes del grupo agresor y sus acompañantes, todavía no ha podido determinar que el móvil del crimen atienda al odio homofóbico. Mientras la investigación continúa su curso, la jueza que lleva el caso ha decretado el secreto de sumario. Fue fácil establecer la identidad de los supuestos agresores, pues en cumplimiento con la normativa vigente en Galicia para facilitar el rastreo de los contagios en caso de un brote de COVID-19, estos habían proporcionado anteriormente los datos de su documentación para acceder al establecimiento de ocio nocturno en cuyas inmediaciones ocurrieron los hechos. "La Policía trabaja para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los autores. En estos momentos de dolor y rabia, apelo a la prudencia y a la responsabilidad", afirmó en las redes sociales el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.Repercusión social y políticaLa muerte de Samuel Luiz ha tenido una honda trascendencia en las redes sociales y en el espectro político, muchos de cuyos actores han expresado mensajes de condolencia y repulsa. Entidades del colectivo LGTBI han convocado manifestaciones en varias ciudades españolas para la tarde del 5 de julio en protesta por el asesinato. La organización Avante LGTB+ lidera las convocatorias en Galicia y pide en redes sociales "que se esclarezca si se trató de un asesinato LGTBfóbico como indican testigos".Las reacciones políticas tampoco se han hecho esperar. Desde la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, hasta la titular del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, varios miembros del Gobierno han mostrado su pesar y solidaridad con la familia, al igual que la ministra de Igualdad, Irene Montero. "A las familias de los que mataron a mi hijo les preguntaría cómo se sentirían ellos si estuvieran en mi lugar", declaró a La Voz de Galicia Maxsoud Luiz, padre de la víctima. En conversación telefónica con Antena 3, ha pedido que no se utilice la muerte de su hijo con fines políticos. "No quiero que se convierta en símbolo de nada".

