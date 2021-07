https://mundo.sputniknews.com/20210705/la-justicia-espanola-avala-el-polemico-cartel-de-vox-contra-los-menas-1113801955.html

La Justicia española avala el polémico cartel de Vox contra los menas

La Justicia española avala el polémico cartel de Vox contra los menas

La Audiencia Provincial de Madrid ha validado el cartel de Vox contra los menas. La institución ha rechazado el recurso de la Fiscalía por el archivo de su...

"Un mena, 4.700 al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes", rezaba un cartel de Vox en la estación de Cercanías de Sol durante la última campaña madrileña. En este se contraponía a una mujer mayor con un joven de tez oscura y encapuchado. Un mensaje contra los menores extranjeros no acompañados que suscitó gran polémica y una avalancha de denuncia política y social. Cuando se cumplen los dos meses de la jornada electoral en la comunidad autónoma, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso que presentó la Fiscalía, al que se adscribió el PSOE, contra el archivo de la denuncia por dicho anuncio de Vox.El recurso del Ministerio Público iba contra la decisión del juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional y cierre de la causa. Desde el punto de vista del fiscal, el cartel criminalizaba a los menores, generaba rechazo y una respuesta negativa al conflicto. Entonces, la institución respondió que era necesario valorar el contexto en el que se publicaron los anuncios. "Los hechos denunciados constituyen el desarrollo, la forma de expresión en campaña electoral de la política de inmigración del partido Vox, así como también la política sobre el delito de usurpación y otras cuestiones", indicaTiempo después, la Audiencia Provincial de Madrid se suma a la resolución tomada por el juzgado de Instrucción número 53 de la capital española. Los magistrados señalan que no cabe "tildar de delictivas la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que, aun suponiendo una crítica, ésta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos". Además, el texto puntualiza que "en el contexto de la legítima lucha ideológica-partidista en una contienda electoral donde constituye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos".Para el tribunal se trata de "un eslogan electoral", que no incurre en el delito de odio por "enmarcarse en el pluralismo político". Es más, la resolución sostiene que "con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces" los menas representan "un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio".Incluso, el texto hace referencia a que "el cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas, en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones -en particular de jubilación o viudedad- en contraste con lo que se gasta en otras atenciones o finalidades, como es el sostenimiento de dichos jóvenes".La Audiencia Provincial de Madrid todavía tiene que resolver el recurso interpuesto por la Asociación Ciudadanía Progresista contra el auto del juzgado de Instrucción.

