Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados

El presidente del Gobierno de España comparece en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política y económica del país. 30.06.2021, Sputnik Mundo

La comparecencia de Pedro Sánchez tiene lugar un día después de recibir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en la Moncloa.El presidente ha iniciado su discurso con un llamamiento a la concordia: "El espíritu de la constitución sigue vivo, la concordia no era solo para una vez", ha dicho, asegurando que "la discordia es un lastre para el avance de España y ha señalado que la diferencia de "nuestros ideales no nos debe confundir".Las primeras referencias de Sánchez se han centrado en la explicación de los indultos concedidos a los líderes independistas condenados por el 1-O. Sánchez ha recordado que es una medida constitucional, una medida política que corresponde en exclusiva al Ejecutivo del país y que se han realizado más de 18.100 indultos en nuestro país por los diferentes Gobiernos democráticos. Y ha remarcado que esta concesión no pone en duda la decisión de los tribunales.El líder del Ejecutivo también ha señalado que "no habrá referéndum". El Gobierno tiene la obligación de adoptar medidas para devolver la normalidad a la vida política y social de Cataluña y fomentar la concordia y el diálogo entre los diferentes actores, ha dicho Sánchez, recordando que es imprescindible que "Cataluña hable con Cataluña", tal y como le trasladó a Pere Aragonés durante su encuentro del día anterior.Sánchez también informará al Pleno del Congreso de los Diputados sobre las últimas reuniones del Consejo Europeo.

