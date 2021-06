https://mundo.sputniknews.com/20210629/sanchez-y-aragons-reinician-el-dialogo-entre-cataluna-y-espana-tras-los-indultos-1113625788.html

Sánchez y Aragonès reinician el diálogo entre Cataluña y España tras los indultos

Sánchez y Aragonès reinician el diálogo entre Cataluña y España tras los indultos

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibirá en el Palacio de la Moncloa al nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña...

"Estamos en el camino de recuperar la normalidad institucional", dijo Pedro Sánchez en una entrevista con la Cadena SER, desde donde afirmó que se están dando "los primeros pasos para resolver esta crisis".A nivel formal la cita no es más que la clásica recepción protocolaria del presidente del Gobierno tras la investidura de un líder autonómico. Sin embargo, la realidad es que hay mucho más sobre la mesa.El encuentro llega una semana después de la concesión de indultos a los nueve líderes independentistas catalanes que seguían en prisión por el referéndum ilegal de 2017.El 27 de junio Sánchez y Aragonès tuvieron una primera toma de contacto en Barcelona, donde compartieron mesa junto al rey Felipe VI con motivo de la inauguración del Mobile World Congress.Detrás de los gestos, las posiciones de ambas partes siguen estando muy distanciadas. Pere Aragonès, al igual que el conjunto de fuerzas independentistas, sigue solicitando la celebración de un referéndum de autodeterminación y la aprobación de una ley de amnistía.Por su parte, Pedro Sánchez rechaza esas pretensiones y asegura que no contempla ninguna acción que desborde el actual marco constitucional.Pese a ello, hay cierto margen para el entendimiento y la búsqueda de vías alternativas para solucionar el conflicto, como una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, según se desprende de las declaraciones de ambos líderes durante las últimas semanas.Uno de los asuntos centrales de la reunión de este 29 de junio será la búsqueda de un calendario para reactivar la mesa de diálogo entre ambas administraciones, cuyas reuniones se interrumpieron en febrero de 2020.En su última aparición pública, Sánchez rebajó las expectativas de este primer encuentro afirmando que "el diálogo hay que plantearlo siendo gradualista en los pasos que hay que tomar". En esa línea, subrayó que "lo importante es sentarnos y trabajar".En una entrevista concedida al diario La Vanguardia tras salir de prisión, el exvicepreisdente catalán, Oriol Junqueras, afirmó que "la actitud del Gobierno español es la mejor en una década".En ese sentido, valoró que, aunque sea desde posiciones de partida muy alejadas, la mera vuelta al diálogo es una "oportunidad" que no se puede dejar escapar.Además de la cuestión territorial, se espera que en el encuentro de esta tarde —previsto para las 17.30 (GMT+2)— se aborden también otros asuntos, como el reparto de los fondos europeos para la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.

