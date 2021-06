El Gobierno español espera de la reunión con Aragonès una nueva relación con Cataluña

https://mundo.sputniknews.com/20210629/el-gobierno-espanol-espera-de-la-reunion-con-aragons-una-nueva-relacion-con-cataluna-1113630960.html

BARCELONA (Sputnik) — La portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, afirmó que el Ejecutivo espera que la reunión entre Pedro Sánchez y el... 29.06.2021, Sputnik Mundo

"Esta tarde se produce un encuentro que confiamos sirva como punto de partida para esa nueva relación que vamos buscando basada en soluciones compartidas, en el diálogo y la concordia", dijo Montero durante la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Ministros.La ministra y portavoz será la encargada de comparecer ante la prensa para dar cuenta del primer encuentro entre el presidente de España y el de Cataluña, que se da en un contexto de distensión del conflicto territorial en la región.El Gobierno de Sánchez concedió la semana pasada los indultos a nueve líderes independentistas condenados a prisión por el Tribunal Supremo tras el referéndum ilegal de 2017.Montero apuntó que la cita presidencial en Madrid irá sobre cuestiones del "día a día" y que "dinamizan España y la economía", y se mostró convencida de que ambos mandatarios "harán propuestas" en su transcurso.La portavoz recordó, no obstante, que existen líneas rojas para el Gobierno español, como la posibilidad de negociar un referéndum independentista.Asimismo apeló a la "gran responsabilidad" de Aragonès, que también tiene previsto hablar a los medios después de la reunión, para "propiciar la convivencia entre catalanes" y "promover el diálogo en Cataluña".Preguntado por las consecuencias políticas de los indultos a los líderes catalanes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recordó por su parte que en una semana no cabe esperar una resolución del conflicto.Campo destacó la "apuesta" del Gobierno "por la convivencia" pese a los "riesgos" de conceder el perdón a los dirigentes pero añadió que "no había otra alternativa" y confió que sirva para promover el diálogo con Cataluña. Un encuentro más allá de la cortesíaPor su parte, la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, declaró que Pere Aragonès quiere que el encuentro con Pedro Sánchez sea útil y de negociación, más allá de una reunión de cortesía.La voluntad de Aragonès es que el encuentro de hoy no sea "de cortesía" sino una reunión de trabajo que sirva para "establecer las bases de la reanudación del diálogo y la negociación de Cataluña y el Estado español, de igual a igual", añadió la portavoz.El presidente catalán quiere salir de la cita en Madrid, que comenzará a las 17:00 horas, con un calendario para reactivar la mesa de negociación España-Cataluña y un consenso sobre su contenido, la orden del día y la metodología.Plaja avanzó que Aragonès tiene previsto reivindicar ante Pedro Sánchez "el fin de la represión" al movimiento independentista catalán.El presidente catalán criticará concretamente la "nefasta decisión del Tribunal de Cuentas" español de reclamar una fianza de 5,4 millones de euros a los líderes del proceso separatista por gastos vinculados a su promoción en el extranjero.También instará al cumplimiento del dictamen del informe del Consejo de Europa que pidió a España poner fin, entre otros, al proceso de extradición del expresidente Carles Puigdemont.Además, la parte catalana insistirá en la "urgencia" de resolver el conflicto político con España además de abordar cuestiones de relevancia económica y social, como la gestión de los fondos europeos y la reconstrucción tras la pandemia.Plaja recordó que la propuesta del Gobierno catalán para solucionar la contienda territorial pasa por un referéndum de independencia en Cataluña, cuestión que para España sigue siendo una línea roja.

