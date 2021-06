https://mundo.sputniknews.com/20210628/fernando-simon-informa-sobre-la-evolucion-del-coronavirus-en-espana-1113605722.html

Solo dos de cada 1.000 personas contagiadas por COVID-19 fallecen en España

Sin embargo la incidencia acumulada ha subido y supera de nuevo la barrera de los 100 positivos. 28.06.2021, Sputnik Mundo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado que sólo dos de cada 1.000 personas contagiadas de COVID-19 fallece actualmente en España por esta causa, aunque también ha alertado de que los contagios entre la población que no está vacunada están aumentado."Los cambios que estamos viendo son más suaves gracias al proceso de vacunación contra el coronavirus, si bien observamos que el sector de la población no vacunada, excepto los menores de 11 años, es donde se está produciendo un incremento real de la transmisión del coronavirus", ha detallado Simón en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus.La comparecencia de Fernando Simón tiene lugar después del primer fin de semana en el que el uso de mascarillas ya no es obligatorio en exteriores en el país ibérico siempre y cuando se respeten las medidas acordadas por Sanidad. El epidemiólogo ha vuelto a recordar que aquellos que quieran pueden seguir utilizándola: "la gente que considere que puede haber un riesgo a su alrededor es bienvenida a usar la mascarilla", ha dicho, recordando que hay que tener mucho cuidado en interiores. También lo hace en una semana marcada por el macrobrote originado por los viajes de fin de curso a Mallorca, que ha afectado ya a varias comunidades autónomas y tiene a más de 200 jóvenes en un hotel puente para el controlar el brote. Sin embargo, algunos estudiantes han calificado la situación de "secuestro".

