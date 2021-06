España se quita la mascarilla en exteriores: claves para entender dónde y cuándo hay que llevarla

https://mundo.sputniknews.com/20210626/espana-se-quita-la-mascarilla-en-exteriores-claves-para-entender-donde-y-cuando-hay-que-llevarla-1113542014.html

Féminas de España, preparad vuestros labiales porque de ahora en adelante no será necesaria la mascarilla en determinados lugares. 26.06.2021, Sputnik Mundo

Han formado parte de nuestro día a día durante un año y medio, y ahora, debemos acostumbrarnos a decirles adiós poco a poco. No será un adiós definitivo, más bien un hasta luego, pero se trata de una medida que nos acerca paulatinamente a la normalidad pre-pandemia. A partir del 26 de junio la mascarilla no será obligatoria en determinados sitios en España. Así lo aprobó el Consejo de Ministros que se celebró de manera extraordinaria para aprobar esta medida y una rebaja del IVA de la luz.Concretamente dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios al aire libre, siempre y cuando se pueda mantener una distancia mínima de al menos 1,5 metros salvo grupos de convivientes. A pesar de ello, "la mascarilla la tenemos que llevar con nosotros, aunque no siempre la llevemos puesta", dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En este sentido, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, recordó que te las puedas quitar "no quiere decir que te la tengas que quitar obligatoriamente". Será el primer fin de semana sin mascarillas en exteriores, pero con toda esta cantidad de información surgen dudas entre los ciudadanos. ¿Cuándo te la puedes quitar y cuándo estás obligado a ponértela?La mascarilla siempre hay que llevarla encima. Una vez fuera de nuestro domicilio, si hay poco tránsito de personas puedes quitártela y guardarla en el bolsillo. Eso sí, es importante llevarla a mano porque en espacios cerrados, es decir, aquellos que sean de uso público y que estén abiertos al público, tendrás que volver a ponértela.De la misma manera, será obligatorio el uso de mascarillas en medios de transporte aéreo y marítimo, en autobús, ferrocarril y teleférico, así como en los andenes y estaciones de viajeros. También en el caso de los transportes públicos y de los transportes privados complementarios de viajeros, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.Hay una excepción y es cuando viajas en barco. Según aclara Sanidad, en las embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando las personas se encuentren dentro de su camarote o en espacios exteriores de la nave y se pueda mantener la distancia de seguridad de un metro y medio como mínimo.De cara al verano, una de las principales dudas que surge entre los españoles es si en la playa o al caminar por el campo hay que llevar la mascarilla. Hace unos meses, el Gobierno aprobó una ley en la que obligaban a llevarla puesta en exteriores aunque no hubiera personas a nuestro alrededor. Ahora, la cosa cambia, pues aunque en la nueva normativa no se especifica nada sobre playas, se da a entender que si nos bañamos o si hay una distancia superior al metro y medio no hará falta llevarla. Es decir, caminando por el campo, en la playa o en eventos multitudinarios al aire libre podremos guardarla siempre y cuando se respete la distancia interpersonal.La mascarilla no será obligatoria para usuarios de instituciones de atención de personas mayores o con diversidad funcional ni en residencias colectivas de trabajadores esenciales, si la pauta completa de vacunación supera el 80%. En cambio, los trabajadores de los centros y las visitas sí deberán llevarla puesta. No obstante, desde el Ministerio de Sanidad hacen hincapié en que debemos llevarla siempre a mano y no dejárnosla en casa.

