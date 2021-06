https://mundo.sputniknews.com/20210628/secuestro-o-seguridad-mas-de-200-jovenes-aislados-en-un-hotel-a-raiz-del-macrobrote-de-mallorca-1113597070.html

¿Secuestro o seguridad? Más de 200 jóvenes aislados en un hotel a raíz del macrobrote de Mallorca

¿Secuestro o seguridad? Más de 200 jóvenes aislados en un hotel a raíz del macrobrote de Mallorca

El Govern Balear ha trasladado a 249 adolescentes a un hotel puente para el control del brote de Mallorca, del que se desprenden casi 900 casos y en aumento... 28.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-28T11:54+0000

2021-06-28T11:54+0000

2021-06-28T11:54+0000

españa

rebrote de coronavirus en españa

coronavirus en españa

las islas baleares

mallorca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1113597249_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_ea25db84afd7eef403934115914eb985.jpg

"No vuelvo a Mallorca más en mi vida", escribe Nuria Mohedano en redes sociales. Su comentario no es el único en Twitter. Decenas de jóvenes critican la decisión del Govern Balear de trasladar el domingo 27 de febrero a 175 estudiantes a un "hotel puente" tras el macrobrote de coronavirus en la isla a raíz de los viajes de estudios celebrados en junio. Una cifra que en estos momentos se eleva hasta 249. Quejas que vierten afectados y familiares de estos a través del epígrafe #secuestrobalear.Algunos padres aseguran que sus hijos han sido desplazados sin su conocimiento y sin su consentimiento. Vox Baleares ha calificado la actuación del Gobierno autonómico como "retención ilegal de menores" y "despropósito".La consellera de Salud y Consumo del Govern Balear, Patricia Gómez, ha señalado que los jóvenes llevados al hotel puente covid Palma Bellver "han dado consentimiento para el traslado". La encarga de la cartera de Sanidad en el archipiélago ha puntualizado que este permiso "puede haber sido otorgado por sus padres, tutores o por ellos mismos en caso de ser mayores de 16 años, cuando se obtiene la mayoría de edad sanitaria".Gómez ha indicado que una vez tuvo conocimiento del brote se inició una tarea de rastreo masivo. Por medio de una agencia de viajes de estudio se detectaron a 268 jóvenes de entre 17 y 18 años. Los visitantes provenían de Galicia, Madrid, País Vasco y Andalucía y todavía seguían en Mallorca. Las autoridades sanitarias no descartan que hayan podido tener alguna relación directa o indirecta con el brote, a pesar de proceder algunos de excursiones posteriores al fin de semana del 18 al 20 de junio, cuando se produjo el grueso de contagios.En total, se han realizado 249 pruebas diagnóstico y tan solo 12 personas están a la espera de su resultado. 175 han dado negativo y 62 positivo. De los que padecen la enfermedad, nueve han presentado síntomas, por lo que han sido ingresados en el hospital Son Espases, ya que el hotel no está medicalizado. Los adolescentes padecen dolor de garganta, malestar general y fiebre, alguno por encima de los 38,5 grados. Todavía, 13 estudiantes permanecen a la espera de ser trasladados. Todos ellos aislados en las habitaciones de sus respectivos hoteles. Los sanitarios aguardan a la autorización paterna o la del propio joven para ser trasladado al hotel puente y poder realizar la prueba PCR. "Lo estamos haciendo de una manera pacífica. Tenemos a los profesionales volcados en tratar de convencerles", ha destacado la consellera, quien espera no tener que llegar a traslados forzosos.Aumento del número de contagiosLas cifras del macrobrote de Mallorca no paran de crecer. De momento, 894 personas han dado positivo por coronavirus, aunque se espera que el número de casos vaya en aumento. Infectados que se distribuyen por todo el país. La comunidad autónoma más afectada es Madrid, donde se han contabilizado 410 contagios. Le siguen País Vasco con 126; Comunidad Valencia con 104; Cataluña con 64; Murcia con 20; Castilla-La Mancha con 11; Aragón con 10 y Castilla y León con 3. La mayoría de afectados son alumnos de Bachillerato, que acudieron a la isla justo después de las pruebas de Selectividad. Las autoridades sanitarias de Baleares apuntan a una serie de eventos lúdicos en los que coincidieron estudiantes de distintas partes del país. Se señala a las fiestas en barcos y hoteles y, sobre todo, a un concierto de reggaetón en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca. Dos días de música en los que los asistentes, según las imágenes, bailan y cantan sin distancia interpersonal y con la mascarilla completamente bajada. Varios contagiados señalan también a los botellones realizados en un descampado cerca de la zona donde se alojaban. Eventos en los que las medidas de seguridad eran inexistentes y en los que los jóvenes se entremezclaron con residentes en Mallorca.El Ministerio de Sanidad ha recomendado suspender los viajes de estudios programados a Mallorca. Destacan que "el riesgo de transmisión en el mismo entorno donde se están produciendo los casos es alto".

https://mundo.sputniknews.com/20210625/siguen-aumentando-los-casos-de-covid-19-por-viajes-de-estudiantes-a-mallorca-1113562222.html

las islas baleares

mallorca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rebrote de coronavirus en españa, coronavirus en españa, las islas baleares, mallorca