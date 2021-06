https://mundo.sputniknews.com/20210628/aun-hay-miedo-de-quitarse-la-mascarilla-la-razon-por-la-que-los-espanoles-prefieren-usarla-1113607845.html

"Aún hay miedo de quitarse la mascarilla": la razón por la que los españoles prefieren usarla

"Aún hay miedo de quitarse la mascarilla": la razón por la que los españoles prefieren usarla

¿Qué es el síndrome de la cara vacía? ¿Cómo nos afecta salir con la cara destapada al exterior? Muchos españoles se han sentido angustiados con la relajación... 28.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-28T17:04+0000

2021-06-28T17:04+0000

2021-06-28T17:04+0000

españa

mascarillas

pandemia de coronavirus

expresiones faciales

psicología

miedo

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1113291073_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a6ded286bc0cbe6cfa88f655cffe2fc9.jpg

Qué paradoja. Llevamos un año quejándonos de la dichosa mascarilla y ahora que podemos guardarla parece que nadie se la quiere quitar. El 26 de junio dejó de ser obligatorio llevarla en exteriores en España pero aun así, la gran mayoría prefiere seguir llevándola puesta. Hay incluso quien te mira extrañado si paseas sin ella, aunque no tengas a nadie a tu alrededor. Tras el primer fin de semana sin la obligatoriedad de llevar un elemento que se ha vuelto imprescindible y casi vital en el transcurso del día, se ven algunas caras despejadas, pero un gran porcentaje de la población sigue mostrando al exterior tan solo su mirada."Inevitablemente habrá dos grupos de personas", reflexiona en conversación con Sputnik el psicólogo y psicoterapeuta psicoanalítico Pedro Hoyos, "pero creo que es importante que ambos grupos, tanto los que quieren seguir llevándola como los que no, se respeten mutuamente".El psicólogo considera que estamos inmersos en "una crisis de salud mental muy grave", que se está cebando especialmente con los más pequeños. "Sólo en el hospital infantil de Sant Joan de Déu, de Barcelona, han pasado de cuatro intentos de suicidio semanales de jóvenes, a más de 20", detalla. "Es una auténtica tragedia y es necesario investigar en profundidad cómo afectan a niños y adultos todas y cada una de las medidas tomadas".Ante esta situación, hay quien aún no se atreve a reconectar con las facciones del rostro después de llevar meses saliendo al exterior con la cara cubierta. Es lo que algunos llaman como "el síndrome de la cara vacía", aunque para Hoyos aún no hay una literatura científica que lo defina. Según su perspectiva, las personas pueden tener dificultades para establecer los límites psíquicos entre uno mismo y los demás. "La mascarilla puede sentirse como una barrera frente a la angustia ante los demás", aclara. "Algunas personas podían encontrarse un poco vulnerables en este aspecto antes de esta crisis, otros quizás han desarrollado esta vulnerabilidad en el transcurso de la misma. Al quitarse la mascarilla se sienten demasiado expuestos, con la cara vacía, como ir desnudos".¿Cómo puede afectar la mascarilla en las interacciones sociales?Afectar, afectará. No hay duda. Y no hace falta fijarse tan solo en la actual pandemia. Si echamos la mirada algunos años atrás veremos que ya hay evidencia científica sobre la relación entre la inexpresividad y la interacción social. En 1975, el psicólogo estadounidense Edward Tronick llevó a cabo el experimento de la cara inexpresiva, que consistía en mantener la cara de una madre frente a su bebé de manera inmóvil, sin expresar ninguna emoción. El bebé, tras varios intentos y al ver que no había respuesta facial, acababa rindiéndose y retiraba su cuerpo lejos de la madre. "Imaginémonos a un bebé que mira hacia su madre y no encuentra en ella las suficientes señales afectivas que necesita porque están tapadas", narra Hoyos. El uso de la mascarilla produce una interacción un tanto similar en niños pequeños con sus progenitores. Las expresiones faciales son un componente esencial en la interacción social y puede desencadenar problemas a la hora de relacionarnos con los demás, y especialmente en los niños, ya que "pueden desarrollar dificultades para identificar y expresar emociones, que podrán incluso no sentirse suficientemente queridos, problemas que arrastrarán toda su vida adulta, pues hay un período de latencia para el aprendizaje emocional".Asimismo, un reciente artículo del investigador italiano Marco Marini, fechado el 10 de marzo de 2021, concluye que las mascarillas interfieren en el reconocimiento de emociones y la atribución de confianza, y hacen que sea más difícil volver a identificar un rostro, incluso un rostro bien conocido. "Estas dificultades pueden redundar en una disminución de nuestra respuesta de empatía hacia los demás", sostiene Hoyos haciendo referencia al artículo de Marco Marini.Como recomendación para aquellos que aún no se sienten preparados para salir a la calle sin mascarilla, el psicólogo propone una serie de interesantes consejos : "Traten de interesarse por lo que dicen los científicos que se atreven a cuestionar el mensaje único (que son muchos), traten de enfrentar poco a poco ese miedo y escarben, porque tras la superficie del miedo consciente siempre se encuentran nuestras angustias más personales, como la angustia ante la muerte. Si tienen dificultades no duden en acudir a un profesional, a ser posible uno que no les transmita a su vez su propio miedo".

https://mundo.sputniknews.com/20210626/espana-se-quita-la-mascarilla-en-exteriores-claves-para-entender-donde-y-cuando-hay-que-llevarla-1113542014.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

mascarillas, pandemia de coronavirus, expresiones faciales, psicología, miedo, reportajes