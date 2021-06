https://mundo.sputniknews.com/20210626/honduras-que-consecuencias-traera-la-nueva-embajada-en-jerusalen-1113575249.html

Honduras: ¿Qué consecuencias traerá la nueva embajada en Jerusalén?

Tras la reciente apertura de la embajada hondureña en Jerusalén, el investigador Russel Garay dialogó con GPS Internacional para analizar las consecuencias que ello implicará para la inserción internacional de Honduras. GPS Internacional se emite martes, jueves y viernes por M24 de Montevideo y sábados y domingos por Radio Illimani Red Patria Nueva en Bolivia y los domingos en Radio del Plata 1030 am en Argentina. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inauguró la embajada de Honduras en el barrio Mahla de Jerusalén, en un evento que catalogó como histórico para el país centroamericano. En este sentido, esta constituye la cuarta legación internacional en Jerusalén, luego de las de EEUU, Guatemala y Kosovo. Por su parte, durante su visita, Hernández tiene en agenda reunirse con el presidente Rivlin, el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid y el ahora líder de la oposición, Benjamin Netanyahu. Al respecto, "esta decisión ha sido bastante controversial, tanto a nivel nacional como internacional", indicó. La iniciativa se da en el marco del impulso realizado por el expresidente norteamericano, Donald Trump, quien traslado la embajada de EEUU desde Tel Aviv a Jerusalén. El Gobierno hondureño queda aislado internacionalmenteA su vez, en tiempos de pandemia, "esta decisión deja huérfano al Gobierno de Honduras así como en un lugar frágil al país, en el marco de la estrategia para el abastecimiento de vacunas contra el COVID-19", expresó Garay. En este sentido, "mientras que EEUU no tiene demasiado interés en prestar la atención necesaria para que se abastezca de vacunas a Honduras, esta medida profundiza la dependencia del país centroamericano con la potencia norteamericana", concluyó el investigador hondureño. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la analista argentina, María del Pilar Álvarez, con quien dialogamos sobre los asuntos de seguridad en la península coreana. Incertidumbre en torno al vínculo entre Corea del Norte y EEUUSegún advirtió Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un que oficia de vicedirectora del Comité Central del Partido de los Trabajadores, EEUU tiene expectativas equivocadas en relación con la reanudación del diálogo con Pyongyang. En este marco, con la llegada de la administración de Biden en EEUU, "hay un cambio relativo, pero con un enfoque más duro con respecto a Corea del Norte", sostuvo la especialista en estudios coreanos.Si bien desde el Gobierno norteamericano se había establecido que EEUU estaba dispuesto al diálogo, "quedó claro que el presidente Biden no esta dispuesto a continuar con la política de acercamiento que había iniciado Trump", indicó. Con respecto a la cooperación sanitaria entre ambas Coreas, "uno de los principales ejes de campaña del presidente actual de Corea del Sur ha sido mejorar las relaciones entre las Coreas, tras lo cual le ha ofrecido a Corea del Norte cooperar a nivel sanitario", concluyó. Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en los procesos de transición estructural del sistema internacional en las últimas décadas. Impacto de la pandemia y desarrollo sostenibleEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con la especialista senior en educación para el Banco Mundial, Helena Rovner, con quien dialogamos sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los sistemas educativos de América Latina. Por su parte, también nos contactamos con el vocero del Plan de Acción del Decenio sobre la Restauración de los Ecosistemas, Juan Bello, quien realizó un análisis sobre la vigésimo segunda Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

