Terremotos en Perú: ¿qué hacer antes, durante y después?

2.

Si quedas: no enciendas fuego, trata de no moverte ni de levantar polvo. Cúbrete la boca con un pañuelo o ropa. Da golpes en un tubo o pared para que los rescatadores puedan encontrarte. Use un silbato, si tienes uno encima. Grite sólo como último recurso, ya que al hacerlo podría tragar cantidades peligrosas de polvo.