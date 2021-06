https://mundo.sputniknews.com/20210623/asi-reaccionan-estas-presentadoras-peruanas-cuando-un-sismo-interrumpe-sus-programas--videos-1113465480.html

Así reaccionan estas presentadoras peruanas cuando un sismo interrumpe sus programas | Vídeos

Así reaccionan estas presentadoras peruanas cuando un sismo interrumpe sus programas | Vídeos

Un temblor de magnitud 6 en la escala de Richter sacudió la costa peruana. Así se vivió la catástrofe en los estudios de estos populares programas. 23.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-23T12:35+0000

2021-06-23T12:35+0000

2021-06-23T12:35+0000

américa latina

perú

medios

terremoto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1113465002_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5a1899e7fae6cb446b308b715c1e9178.png

La presentadora del noticiero del Canal N Alvina Ruiz se encontraba entrevistando al director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, cuando se oyó el estruendo. Sin embargo, la valiente mujer no entró en pánico."Tranquilidad en estos momentos. Está ocurriendo un temblor. Es bastante fuerte. A los televidentes a mantener la calma. Esto va a pasar, tranquilos. Hemos practicado varias veces simulacros", declaró.La reacción de Magaly Medina, presentadora del programa Magaly TV: La Firme, tampoco te dejará indiferente. Medina estaba conversando con el psicólogo Tomás Angulo cuando de repente comenzó el temblor. "Temblor, temblor, vamos a estar tranquilos. Este edificio es antisísmico, no se va a caer", expresó la presentadora, quien subrayó que no tiene miedo a los temblores."Estamos en un temblor, por favor, mantengan la calma", declaró a su vez la presentadora del programa de radio Exitosa Te Escucha, Elvira Aybar. Las imágenes del incidente revelan que el estudio probablemente carece de estructuras antisísmicas, pues se ve que los temblores son tan fuertes que la presentadora se ve obligada a levantarse de su silla.El corto video generó una oleada de bromas en la sección de comentarios. "Mantengan la calma, cuál mantengan la calma, CORRAAANNNN POR SUUUS VIDAAAAAS"; "la periodista: mantengan la calma. La mente de la periodista: No es hora de pensar, es hora de correr"; "me da risa como dice: Mantengan la calma, y se va corriendo literalmente", expresaron algunos usuarios. Un sismo de magnitud 6 sacudió la costa central de Perú, incluida la capital del país latinoamericano, Lima. El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 32 kilómetros de la superficie marina. Si bien no generó ninguna alerta de tsunami, causó temor entre la población y daños en algunos edificios. Hasta el momento, no hay información acerca de víctimas.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, medios, terremoto