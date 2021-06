https://mundo.sputniknews.com/20210622/el-gobierno-de-espana-defiende-los-indultos-para-acabar-con-la-falsa-percepcion-de-injusticia-1113443058.html

El Gobierno de España defiende los indultos para acabar con la falsa percepción de injusticia

El Gobierno de España defiende los indultos para acabar con la falsa percepción de injusticia

MADRID (Sputnik) — Los expedientes que llegaron al Consejo de Ministros de España para la concesión de indultos a los políticos catalanes en prisión justifican... 22.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-22T17:16+0000

2021-06-22T17:16+0000

2021-06-22T17:16+0000

cataluña

españa

los indultos del procés

gobierno de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108619/40/1086194057_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bfe411f96b7f5d26d08e7e318efc7d9f.jpg

"Con esta acción queremos abrir una nueva etapa de diálogo y reencuentro", declaró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia televisada para anunciar la concesión de indultos.En su discurso, Sánchez se limitó a ofrecer una valoración general sobre sus motivos para conceder la medida de gracia a los nueve los líderes condenados en la causa del procés que aún siguen en prisión.Sin embargo, los indultos no se conceden de forma colectiva, sino individual, por lo que los expedientes tramitados por el Gobierno analizan, uno a uno, por qué se considera pertinente el perdón.Según recoge El Periódico de Cataluña, el expediente del líder social Jordi Cuixart (presidente de la asociación Òmnium Cultural) afirma que su perdón permite "avanzar sólidamente hacia la paz social y la plena garantía de convivencia democrática".De forma más concreta, el informe defiende el indulto porque "el castigo penal ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto". Además, el informe reconoce que el castigo a los líderes sociales genera un mayor rechazo social que "obstaculiza la superación del conflicto".En el caso del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras —condenado a 13 años de cárcel, la mayor de las penas impuestas en la causa del procés— el expediente hace referencia al "peso indiscutible" que esta persona puede tener "en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña".Además, el expediente hace referencia a un reciente artículo de Junqueras defendiendo que la vía unilateral para la secesión no es "viable" ni "deseable", lo que, a ojos del Gobierno es una muestra de que no tiene voluntad de reincidir, algo vital para justificar el indulto jurídicamente.Otros expedientes, como el del líder social Jordi Sánchez (expresidente de la Asamblea Nacional Catalana) justifican la medida ser una "persona clave" en la política catalana, lo que le coloca con una persona con influencia para contribuir a la "restauración de la convivencia""Esa posición es la que le convirtió, aun sin formar parte del Gobierno autonómico, en uno de los máximos responsables de los delitos cometidos con ocasión del referéndum ilegal y posterior declaración de independencia. Pero, no puede negarse que, esa misma posición, es también la que hace de él una persona clave para la restauración de la convivencia", argumenta el informe.Finalmente, otros expedientes, como el de la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, el Gobierno justifica el indulto asegurando que es "un mecanismo idóneo para rebajar la tensión social y política" y "encarrilar la solución al problema por las vías del diálogo político y el entendimiento".

https://mundo.sputniknews.com/20210622/el-partido-popular-espanol-intentara-recurrir-los-indultos-a-los-independentistas-1113428189.html

https://mundo.sputniknews.com/20210622/los-independentistas-catalanes-indultados-por-que-el-revuelo-es-mucho-mayor-que-en-otros-casos-1113438886.html

1

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cataluña, los indultos del procés, gobierno de españa