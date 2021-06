https://mundo.sputniknews.com/20210613/los-lideres-del-g7-reiteran-su-interes-en-estables-y-predecibles-relaciones-con-rusia-1113177248.html

Los líderes del G7 reiteran su interés en "estables y predecibles" relaciones con Rusia

Los líderes del G7 reiteran su interés en "estables y predecibles" relaciones con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Los líderes del Grupo de los Siete (G7) reiteraron su interés por edificar unas relaciones más "estables y predecibles" con Moscú, según... 13.06.2021, Sputnik Mundo

"Reiteramos nuestro interés en unas relaciones estables y predecibles con Rusia, y seguiremos cooperando donde haya áreas de interés mutuo", recoge el texto. Las siete naciones llamaron a Moscú a dejar a un lado su comportamiento "desestabilizador", incluida la presunta injerencia en los sistemas democráticos de otros países, así como a respetar sus compromisos en el ámbito de los derechos humanos.Violaciones de derechos humanos en BielorrusiaLos países del G7 tienen la intención de perseguir a quienes violan los derechos humanos en Bielorrusia e imponer nuevas sanciones contra ellos."Estamos profundamente preocupados por los continuos ataques de las autoridades bielorrusas contra los derechos humanos, las libertades fundamentales y el derecho internacional, ejemplo de lo cual es el aterrizaje forzoso del vuelo FR4978 y la detención de un periodista independiente y su colega. Trabajaremos juntos para llevar ante los tribunales a quienes lo hacen, en particular, mediante la imposición de sanciones", dice el documento.Los miembros del G7 expresaron su intención de seguir apoyando en Bielorrusia la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y el respeto de los derechos humanos.El 4 de junio, la Unión Europea (UE) prohibió a las aerolíneas de Bielorrusia entrar en su espacio aéreo y aterrizar en los aeropuertos comunitarios, en respuesta al desvío de un avión de Ryanair.El pasado 23 de mayo, un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por un supuesto aviso de bomba que resultó falso.Durante la escala forzosa del avión, las autoridades bielorrusas detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta, considerado extremista en Bielorrusia, y a su novia, la rusa Sofía Sapega.La Unión Europea, Estados Unidos y otros países condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar a los detenidos. "Armonía" imperante en el G7Por su parte, el primer ministro del Reino Unido y anfitrión de la cumbre del G7, Boris Johnson, proclamó la "armonía" de los tres días de debate y diálogo del encuentro de Cornualles pese a la sonada disputa sobre la aplicación el acuerdo del Brexit en Irlanda del Norte, que ha causado tensiones con la Unión Europa y fricción con Estados Unidos.Johnson intentó esquivar la polémica del Brexit, que ha provocado un embrollo diplomático entre Londres y París. El canciller británico, Dominic Raab, señaló horas antes a la BBC que considera "ofensivo" un comentario del presidente Emmanuel Macron en el que aparentemente sugirió que Irlanda del Norte no forma parte del "territorio geográfico" del Reino Unido.El acuerdo del Brexit, que entró en vigor en enero de 2021, dejó a esta conflictiva provincia británica dentro del mercado común de la Unión Europea.“Somos un gran e indivisible país … haremos todo lo que sea necesario para proteger la integridad económica y territorial del Reino Unido”, respondió Johnson con irritación y sin mencionar al mandatario francés.A su vez, el presidente Joe Biden, que con frecuencia se identifica como irlandés, presiona por una resolución de la disputa sobre la aplicación de los acuerdos del Brexit que no arriesgue la estabilidad y el progreso económico logrado desde la firma del Acuerdo de Viernes Santo, de 1998, que sentó las bases del fin de la violencia sectaria."Lo arreglaremos de una forma pragmática, asegurando la protección del Acuerdo de Viernes Santo y la integridad territorial del Reino Unido", contestó Johnson al corresponsal del New York Times.

