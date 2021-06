https://mundo.sputniknews.com/20210610/cumbre-del-g7-eeuu-quiere-demostrar-que-no-esta-muerto-1113110752.html

Cumbre del G7: EEUU quiere demostrar que no está muerto

El presidente de EEUU, Joe Biden, está de estreno. Participa de su primera cumbre del G7, en esta ocasión Reino Unido. La pandemia, la vacunación masiva, el...

¿Vivito y coleando?Biden tiene una agenda apretada: aparte de esta cumbre, participará en otra de la OTAN, pero también se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien, según sus palabras, quiere "hacerle saber lo que quiero que sepa". "EEUU ha vuelto y las democracias del mundo están unidas para afrontar los retos más difíciles y los asuntos que más importan para nuestro futuro".Según Biden, el objetivo principal de su viaje a Europa es "dejar en claro a Putin y China que Europa y EEUU son estrechos".EEUU se deshace de UcraniaSorprendido y decepcionado. Así confesó sentirse el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky con su par de EEUU, Joe Biden, por haberse rendido ante el Nord Stream 2. Y es que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, admitió que la construcción del Nord Stream 2 ha avanzado demasiado como para poder detenerlo. Desde el propio EEUU, muchos lo ven como un gesto de debilidad enorme frente a Rusia, mientras que desde la Casa Blanca lo ven como un gesto de buena voluntad de cara a la cumbre Putin-Biden en Ginebra la próxima semana.La desesperación de Zelensky llegó a tal punto, que mantuvo una conversación telefónica con Biden rogándole mantener una reunión previa a la cita con Putin. Algo que Biden rechazó, pero para contentarle le invitó a la Casa Blanca el próximo mes de julio. Claro está, cuando el pescado ya esté todo vendido.Zelensky reniega de la justificación de Blinken, quien dijo que "desde nuestra perspectiva, el peor resultado posible sería tener completada la construcción del gasoducto, las relaciones con Alemania envenenadas y sin incentivos para volver a la mesa y trabajar en común sobre cómo mitigar las serias consecuencias negativas". Indignado, Zelensky dijo sobre el Nord Stream 2 que "es un arma real. […] No se entiende que las balas para este arma sean proporcionadas por un gran país como EEUU".Elecciones en Perú: crece la tensiónEn Perú aumenta la tensión al no conocerse aún los resultados finales de las elecciones presidenciales del 6 de junio. Los partidarios del candidato Pedro Castillo mantienen una vigilia en las calles para defender sus votos, mientras que la candidata de la derecha Keiko Fujimori denunció fraude y pidió anular 200.000 votos por supuestas irregularidades."La candidata ha hablado de fraude, pero no ha presentado ningún tipo de pruebas, incluso sectores que apoyaron a la candidata en un primer momento se han echado para atrás y ella luego tuvo que matizar sus propias declaraciones diciendo que no es fraude, sino que las irregularidades pudieron haber sido en las mesas. Pero, en fin, es el cartucho que le queda a la candidata para intentar desacreditar la victoria más que probable del profesor Castillo", explicó la observadora internacional española Marta Martín Morán.A juicio de Martín, la principal irregularidad que detectó su grupo fue el papel que han jugado los principales medios de comunicación peruanos durante la contienda.Vuelve el cuento de la injerencia rusaAhora desde las páginas del diario español ABC, el periodista David Alandete vuelve a agitar la injerencia rusa –y también de Irán– en elecciones en América Latina. Bajo el título "La izquierda populista avanza en Iberoamérica con apoyo de Rusia e Irán", el periodista atribuye a Moscú y Teherán el avance en la región de lo que califica como "la izquierda populista".Afirma Alandete que la ventaja clara de Pedro Castillo en los comicios en Perú "impulsa a la izquierda populista iberoamericana a una posición dominante sin precedentes en el continente, ya instalada en el poder en Argentina, Bolivia y México, alineada con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y avanzando en Chile tras las elecciones para el nuevo proceso constituyente".En su artículo alude a Ecuador y a Colombia, llamando la atención a que esas naciones, al igual que Chile –"últimos bastiones los tres de la derecha en el continente"– han vivido además "tumultos internos" detrás de los cuales se esconde la mano de Rusia e Irán, países que según sus palabras, efectúan "el uso espurio" del "descontento social en Iberoamérica" a través de sus 'agentes' en el terreno, entre los cuales el autor destaca a Caracas.Gobierno español se 'ensaña' con los autónomosEl Gobierno de España necesita dinero, mucho dinero, para mantener su costoso Estado y decidió que la mejor forma de recaudarlo es por el lado más débil de la fuerza laboral del país: los autónomos. Así, este colectivo estaría enfrentando en los próximos años lo que muchos españoles califican como un atraco, como un expolio, mediante unas cotizaciones que ahogarán aún más a estos trabajadores.En un país donde la cantidad de políticos duplica o triplica a la del resto de países de la Unión Europea, el palazo que ha estado preparando el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y de Unidas Podemos es un varapalo inasumible para miles de familias de este colectivo que es por lo general de los más castigados. Así, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos [ATA], Lorenzo Amor, afirmó que "Eso es trabajar y producir para la Seguridad Social".Para el economista José Luis Carretero Miramar el Gobierno de España toma el camino fácil. "Es el camino que implica no tener traiciones con quienes tienen el poder sobre los principales medios de comunicación y principales ejes económicos. Implica que se ataca al más débil, en este caso a los autónomos, y a los trabajadores por cuenta ajena a quienes se les impondrá una nueva reforma laboral y una reforma a las pensiones, y no se realiza realmente la presión fiscal que le está pidiendo Europa [a España] sobre las grandes empresas del Ibex 35".Oposición mexicana, amargada por el "triunfo limpio" del oficialismo en las elecciones intermedias"Un proceso de duelo" para aceptar la derrota en las pasadas elecciones intermedias en México. Esto es lo que está experimentando la oposición mexicana "en este momento", según dijo a Octavo Mandamiento el periodista de ese país Gabriel Infante Carrillo."En todo duelo, uno pasa por la etapa de la negación, y se busca explicaciones para minimizar o no aceptar del todo la derrota. Es justamente lo que estamos presenciando ahora por parte de la oposición al estar manejando un discurso que está siendo eco al unísono por los medios nacionales e internacionales de que Morena perdió la 'mayoría absoluta' o la 'mayoría calificada' y lo cual significa para éste un retroceso y un avance para la oposición, nada que ver con la realidad", manifestó.Infante Carrillo explicó que Morena con sus aliados "nunca han tenido la mayoría calificada, sino mayoría simple". El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

