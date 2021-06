https://mundo.sputniknews.com/20210612/cual-es-el-balance-humanitario-del-conflicto-palestino-israeli-1113161036.html

¿Cuál es el balance humanitario del conflicto palestino-israelí?

La Franja de Gaza se encuentra en una severa crisis tras los bombardeos. 12.06.2021, Sputnik Mundo

Tras la fuerte escalada del conflicto entre el ejército israelí y el movimiento palestino de Hamás en la Franja de Gaza, el Embajador de la Autoridad Nacional Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed, dialogó con GPS Internacional para analizar las consecuencias políticas y humanitarias. GPS Internacional se emite martes, jueves y viernes por M24 de Montevideo y sábados y domingos por Radio Illimani Red Patria Nueva en Bolivia y los domingos en Radio del Plata 1030 am en Argentina. El vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gilles Carbonnier, adivirtió recientemente en el Foro Económico de San Petersburgo, que el restablecimiento de la vida normal en la Franja de Gaza llevará muchos años. El conflicto entre israelíes y palestinos se agravó el pasado 10 de mayo, luego de que expirara un ultimátum del movimiento Hamás, que exigía la retirada de militares y policías israelíes de la Explanada de las Mezquitas y del barrio de Sheij Jarraj, en Jerusalén Este. En este marco, "este llamado conflicto pasa desapercibido en la comunidad internacional hasta que ocurre un evento de grandes proporciones", lamentó el embajador. Sin embargo, "hay que destacar que Rusia y China han tenido una postura objetiva", indicó. La intensificación de hostilidades entre fuerzas israelíes y el Hamás en la Franja de Gaza, "llevaron a la pérdida de vida de cientos de palestinos, habiendo familias que aun hoy no tienen un techo donde protegerse por la destrucción de sus viviendas", aseveró. Incertidumbre en torno a la reconstrucción de GazaEn relación a ello, resulta importante destacar que en el año 2015, "organismos de la ONU sostuvieron que Gaza terminaría siendo no apto para la vida humana", sostuvo. Sobre las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, "se destaca el informe de Human Rights Watch, que denunció las políticas de Apartheid sobre el pueblo palestino", aseveró Husni Abdel Wahed. Por su parte, "la reciente aprobación de la marcha de las banderas en Jerusalén del Este es una provocación que podría traer consecuencias", concluyó. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador chileno Isaac Caro, con quien dialogamos sobre las perspectivas políticas en torno a la eventual formación de una nueva coalición de Gobierno en Israel. Expectativa por posible nuevo Gobierno en IsraelEl primer ministro designado, Naftali Bennett, aconsejó a Netanyahu a que permita que se forme un nuevo Gobierno que lo sustituya. Al respecto, "estamos en presencia de un hecho inédito en la política israelí, ya que esta coalición está compuesta por partidos que van desde la extrema derecha a la izquierda, incluyendo por primera vez a un partido árabe que representa un partido islamista", indicó. A su vez, "en esta coalición no hay acuerdos programáticos, más bien lo que la une es el rechazo a Netanyahu", añadió.Con respecto al legado de Netanyahu tras 12 años de Gobierno, "no existió prácticamente ningún avance en el proceso de paz con los palestinos", argumentó. Si bien se avanzó en la paz con diversos países de la región, "el no haber avances en el proceso israelí-palestino implica que no se ha alcanzado una paz comprehensiva, que otorgue una solución a este largo conflicto", indicó. En este marco, "tanto el Partido Laborista como el Meretz estarían a favor de la solución de dos Estados", concluyó. Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, analizó las perspectivas en torno al desarrollo de la bioeconomía en el Cono Sur.La Semana del DocumentalEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Luis González Zaffaroni, quien es el director ejecutivo de DocMontevideo. Con él dialogamos sobre la nueva edición de la Semana del Documental que se realizará en el mes de julio, en la cual se exhibirán documentales inéditos en Uruguay. Asimismo, en la misma habrá actividades de Formación, Mercado y Exhibiciones.

