https://mundo.sputniknews.com/20210607/el-primer-ministro-israeli-designado-pide-a-netanyahu-que-permita-la-formacion-de-un-nuevo-gobierno-1112982822.html

El primer ministro israelí designado pide a Netanyahu que permita la formación de un nuevo Gobierno

El primer ministro israelí designado pide a Netanyahu que permita la formación de un nuevo Gobierno

TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro designado, Naftali Bennett, aconsejó en rueda de prensa al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, que lo... 07.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-07T09:38+0000

2021-06-07T09:38+0000

2021-06-07T09:58+0000

naftali bennett

internacional

benjamín netanyahu

israel

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108851/09/1088510978_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_9e7d2ae88fd04e05eccbe71c616517da.jpg

En una rueda de prensa el primer ministro designado del llamado "bloque del cambio" exigió al presidente del parlamento, Yair Lavin, del partido Likud de Netanyahu, que reúna al pleno del congreso el 9 de junio para votar al nuevo gobierno y no lo demore más.Al mismo tiempo apeló al actual primer ministro en funciones y le pidió que bajara el tono de su discurso y no deje atras él "tierra quemada".En un contexto de alarmismo en ciertos círculos de derechas, con aumento de la incitación en los medios sociales y protestas fuera de residencias privadas de políticos, el líder del partido Yamina, Bennett, dijo frente a las cámaras que el nuevo gobierno "no es una catástrofe, no es un desastre, es un cambio de gobierno: un acontecimiento normal y evidente en cualquier país democrático".Netanyahu, en una entrevista a su canal afín 20, respondió a Bennett llamándolo "mentiroso frecuente" y diciendo que el gobierno emergente es más "peligroso que la desconexión [de Gaza de 2005] y [los acuerdos] de Oslo".

https://mundo.sputniknews.com/20210604/israel-forma-un-gobierno-anti-netanyahu-1112898220.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

naftali bennett, benjamín netanyahu, israel, oriente medio