Lukashenko: las restricciones afectarán más a Occidente que a Bielorrusia

Lukashenko: las restricciones afectarán más a Occidente que a Bielorrusia

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que las pérdidas de los países occidentales que acordaron evitar el uso del... 01.06.2021

"Ellos perderán mucho más por decidir bordear Bielorrusia", dijo Lukashenko, citado por la edición digital Sovetskaya Belorussiya – Belarus Segodnya.Además, Lukashenko aseguró que los Gobiernos de Bielorrusia y de Rusia tienen la tarea de trabajar en una reacción conjunta a las sanciones occidentales.Lukashenko y su homólogo ruso, Vladímir Putin, abordaron en sus negociaciones en Sochi el 28 de mayo la respuesta conjunta a las sanciones occidentales.El mandatario pidió al primer ministro de Bielorrusia, Román Golóvchenko, "no dar largas" a la solución de ese problema.Según Sb.by, el presidente bielorruso debatió además con Putin la futura cumbre con el líder de EEUU, Joe Biden, la situación en Ucrania y los problemas relacionados con la pandemia de coronavirus. El 23 de mayo, un avión de Ryanair que cubría la ruta Atenas-Vilna se vio obligado a desviarse a Minsk por una alerta de bomba que posteriormente resultó falsa.Durante la escala forzosa del avión en Minsk, las autoridades detuvieron a Román Protasévich, uno de los fundadores del canal opositor de Telegram Nexta, considerado extremista en Bielorrusia, y a su novia, la rusa Sofía Sapega.La Unión Europea, Estados Unidos y otros países condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar a los detenidos.Los líderes europeos instaron a cerrar el espacio aéreo de la UE para los aviones bielorrusos y evitar los vuelos internacionales sobre Bielorrusia.Suministros de petróleo Además, los gobiernos de Rusia y Bielorrusia examinaron el tema de los suministros de petróleo en el contexto de nuevas sanciones occidentales, anunció Alexandr Lukashenko, al subrayar que no habrá problemas en este ámbito."Hemos acordado que no habrá problemas con los suministros de petróleo, es beneficioso para Rusia. Podemos procesar 22 y más millones de toneladas de crudo", dijo.Agregó que algunos medios de comunicación ya empezaron a publicar que habría déficit de productos derivados del petróleo en Rusia. Sin embargo, el presidente bielorruso afirmó que "no habrá ningún déficit".Rusia es el principal proveedor de petróleo y gas para Bielorrusia, mientras las reexportaciones de petróleo crudo y procesado es una de las fuentes principales de ingresos de exportación de Minsk.Armamento avanzado de MoscúBielorrusia espera recibir equipos militares avanzados de Rusia, declaró Lukashenko, citado por el periódico Sb.by.Este 1 de junio el presidente Lukashenko, comentando la reciente reunión con su par ruso, dijo que "uno de los temas era la cooperación en materia de industria militar, incluido el suministro de armas avanzadas a Bielorrusia", señala el medio.El mandatario, según el diario, pidió a los funcionarios bielorrusos que cooperen con los socios rusos para determinar qué equipos militares son necesarios para Minsk.El medio añade que todavía hay que determinar las condiciones para hacer realidad estos suministros.Lukashenko, además, afirmó no haber debatido con Putin la creación de bases militares rusas ni el despliegue permanente de tropas rusas en Bielorrusia."Esto ni siquiera se discutió y no lo necesitamos", indicó.

