Putin se declara a favor de una gran asociación euroasiática

En el mensaje a la Asamblea Federal pronunciado el miércoles 21 subrayó que el desarrollo de corredores de transporte y logística puede crear el seguro armazón infraestructural de una gran asociación euroasiática. La peculiaridad más importante de la iniciativa de la gran Eurasia estriba en que deberá estructurarse sobre la base de los principios de la igualdad y en atención a los intereses recíprocos, señaló el mandatario en sus declaraciones. El director general y miembro de la Presidencia del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Andréi Kortunov, indica que la gran asociación euroasiática contempla las estructuras regionales de integración ASEAN (Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Brunéi, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya).Incluida también la Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia); la Asociación Económica Integral Regional de países de la ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda como piezas acabadas para el futuro mecanismo económico euroasiático único. Una parte importante de la integración económica euroasiática reside en los corredores de transporte y logística que propiciarán el desarrollo del comercio en el continente euroasiático. En ello puso el acento Vladímir Putin en su mensaje anual a la Asamblea Federal. El experto del Instituto de Estudios Estratégicos del Noreste de Asia adjunto a la Academia de Ciencias Sociales de Heilongjiang de la RP China, Ma Youjun, señala que si Rusia ingresa a la ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, ello constituirá una importante fuerza motriz del futuro desarrollo de la propia asociación."El bloque de la ASEAN se ha convertido en el socio comercial más importante de China, poniéndose por delante de EEUU y la Unión Europea. Ante tal situación Rusia también contempla grandes posibilidades para los negocios"."Moscú aspira por medio de la cooperación con China y la interacción económica regional a atrapar la ola del boom económico asiático. Y esto realmente puede dar un gran impulso a la aceleración del crecimiento económico ruso, sobre todo, en las condiciones en que Rusia es objeto de sanciones por parte de EEUU y la UE", puntualizó el experto chino.Ma Youjun creee que la futura integración de Rusia, China y la ASEAN no solo se verá reflejada en la interacción comercial, sino también en la cooperación en el terreno de la infraestructura de transporte y logística, de la prestación de servicios y la cooperación en materia de inversiones. Según el experto chino, a medida que Rusia vaya avanzando por la cadena mundial de creación de valores, la participación en las iniciativas comerciales asiáticas irá adquiriendo cada vez mayor significado para asegurar la capacidad competitiva de los productos rusos. De tal modo, la gran asociación euroasiática podrá llegar a ser esa "sombrilla" conceptual en cuyo marco en los espacios del continente euroasiático se crearán reglas de juego únicas para todos los participantes, estima Ma Youjun. En otras noticiasLas declaraciones del presidente checo, Milos Zeman, mostraron que Praga no tuvo bases para acusar a Rusia de estar involucrada en explosiones en un almacén checo en Vrbetice, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.Este domingo 25 Zeman afirmó que en el marco de la investigación de lo sucedido en 2014 en Vrbetice fue determinado que el armamento en los almacenes donde se produjeron las explosiones pertenecía a un empresario búlgaro. A su vez, el diario New York Times comunicó antes que el traficante de armas Emilian Gebrev en declaraciones al medio reconoció que suministraba armas a Ucrania en medio del conflicto en este del país en 2014, así como confirmó que municiones fueron almacenadas en Vrbetice.El Gobierno checo denunció el 17 de abril la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que causaron dos muertos en un almacén de municiones en Vrbetice, en la región de Zlin, en 2014, y expulsó a 18 empleados de la Embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia. Estos y otros temas en El Punto

