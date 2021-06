https://mundo.sputniknews.com/20210601/ayuso-contra-cualquier-mal-las-velas-de-la-presidenta-madrilena-arrasan-en-espana-1112744094.html

Ayuso contra cualquier mal: las velas de la presidenta madrileña arrasan en España

El nombre Isabel Díaz Ayuso ha superado al cargo que acompaña. El personaje público va más allá del título de presidenta de la Comunidad de Madrid. Omnipresente, no hay un día en el que la mandataria del Partido Popular no aparezca en pantalla o sus declaraciones sean portada, tengan o no relación con su función. Genera debate y casi todo el mundo tiene una opinión sobre ella, sea para bien o para mal. Y no suele haber medias tintas: o la amas o la odias. Más que una funcionaria es una Beyoncé de la política española. Y como buena diva del pop, tiene su base fan, los ayusers, y una amplia línea de merchandasing. Muñecos, camisetas o cervezas forman parte de los productos personalizados con la imagen de la líder autonómica. Y también velas.Tras los cirios está Nacho Pedrera, propietario del Templo Esotérico Nalex. El llamado velón de San Ayuso contra todos los males ocupa los estantes de su tienda. Se trata de una vela sencilla de varios colores. En una pegatina aparece la presidenta madrileña, sonriente y ataviada con un vestido celeste. "Hay de todo sobre Ayuso, ¿por qué no velas?", comenta Pedrera a Sputnik Mundo.El empresario la creo como señal de agradecimiento. El 5 de febrero de 2020 inauguró su negocio y unas semanas después tuvo que bajar la persiana a causa de la pandemia de coronavirus. La insistencia de Ayuso por mantener el comercio local abierto tras el confinamiento incubó la idea de Pedrera. "Quería darle una vela por haber permitido que los establecimientos pudiésemos operar", indica. Así, fabricó 20 unidades y acudió a un mitin de la popular para entregárselas a ella y su equipo. "Le hizo mucha ilusión", relata el propietario de la tienda esotérica. Tanta que lo compartió en redes sociales. La ayusomanía hizo lo siguiente.Al día siguiente, una cola de 50 personas se aposentaba frente al escaparate del Templo Esotérico Nalex, situado en el centro de Las Rozas. Lo hacían antes de que Pedrera llegara con las llaves. En el interior del local, el teléfono no dejaba de sonar. Todos querían una vela de Ayuso. "No teníamos ninguna, porque nuestra intención no era comercializarlas. Tan solo queríamos regalar unas pocas. La reacción del público fue inesperada totalmente", asegura el empresario. Éxito de ventaEl 27 de abril, una semana antes de las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, salieron a la venta las velas de la otrora candidata del Partido Popular. En 48 horas se vendieron más de 1.000. En un mes, 2.000 candelas de Ayuso han salido por la puerta de la tienda de Pedrera. "El boom electoral fue espectacular", asevera el propietario del espacio esotérico. A cuatro euros la vela, el empresario habría ingresado unos 8.000 euros. El beneficio sería menor. Cada figura de cera cuesta 2,75 euros. "Estos mismos cirios los utilizamos para otros santos, como San Benito. Sin embargo, cuestan 10 euros, seis más que las de Ayuso. El beneficio que queda tampoco es tan grande. Para pagar el IVA y poco más. No me voy a hacer de oro vendiéndolas", puntualiza el empresario.Sin embargo, la imagen de Ayuso se ha transformado en garantía de éxito comercial. Poco antes de la comercialización de las velas aparecía en Internet una tienda virtual llamada Ayushop. Un sitio web en el que el cliente podía adquirir desde camisetas y sudaderas a bolsas de tela y pañuelos. Todos con un ingrediente común: el rostro de la presidenta madrileña. Para el 4 de mayo, día en el que Ayuso fue reelegida, se habían vendido entre 400 y 500 prendas de su catálogo. Y no solo compran en Madrid. Los paquetes de Ayushop se pueden enviar a cualquier parte de España. Lo mismo sucede con las velas. "Hemos mandado paquetes a todas las provincias de España. A Sevilla, Murcia, Barcelona, Vizkaia… Es más, yo creo que si se presenta para ser presidenta de España arrasa", afirma.Ayuso ha desatado un fenómeno de masas pocas veces visto alrededor de la figura de un político. En aproximadamente dos años ha pasado de ser una periodista desconocida para el público general a no poder caminar por las calles de Madrid sin tener que detenerse cada cinco metros. Los resultados electorales del 4 de mayo son consecuencia directa de la ayusomanía. Un movimiento gestado al cobijo de los feudos del PP en la Sierra y los barrios pudientes de la capital. Una corriente asimilada posteriormente en lugares donde su formación jamás lideró las votaciones. Con ella, el mapa de la comunidad autónoma se tiñó de azul. "La ilusión que ha habido con ella no la ha habido con ningún político en España", opina Pedrera. El empresario confiesa que hay compradores que se han hecho con las velas para pedir a Ayuso que les ayude con sus problemas. "Cada uno cree lo que quiere", apunta.A pesar del éxito de las candelas, el propietario del Templo Esotérico Nalex insiste en que "no se va a hacer millonario con ellas". Más allá de Ayuso, su tienda está conformada por inciensos, aceites esenciales, barajas del tarot, botellas de agua de ruda o Florida y, por supuesto, otras velas. Allí, se imparten cursos de tarot y astrología. Además, la tarotista Ángeles, socia de Pedrero, ejerce en el local como médium y lee las cartas. Según sus palabras, el negocio va bien. Apenas tiene un año de vida y ha tenido que hacer frente a una pandemia, pero las ventas no son malas. La clientela es fija y cuentan con perfiles muy distintos, desde personas mayores hasta más jóvenes. Incluso alguno pertenece a la escena pública. "A veces se ve como un mundo tabú al que solo acuden señoras mayores. Ya te digo que, en la tienda, este tipo de comprador es el que menos se ve. Al final, mucha gente ha puesto incienso o una vela para pedir algo en algún momento, aunque diga no conocer lo esotérico. Pasa un poco como con Dios. No creo, pero rezo si me pasa algo malo, por si acaso", remarca el empresario.Los rituales, la videncia y las cartas son su campo de trabajo. Entre los artilugios, el velón de San Ayuso. En su descripción dice que va contra todos los males. No hemos tenido el gusto de comprobar su eficacia. Para ello, habría que preguntar a los que se han hecho con uno de ellos. Sin embargo, no se puede negar su validez como producto comercial. La ayusomanía está a prueba de escépticos.

