Así es el muñeco de Ayuso que arrasa en redes sociales | Fotos

Así es el muñeco de Ayuso que arrasa en redes sociales

31.03.2021

El fenómeno fan no tiene límites. El fervor de algunos seguidores por sus ídolos pasa por la necesidad de crear colecciones dignas de museo. Pósteres, tazas, discos, películas o camisetas forman parte de estos surtidos que aúnan merchandising y obra. Y, por supuesto, no puede faltar el Funko Pop del admirado. Estos muñecos de vinilo de cabeza desproporcionada y ojos de gran tamaño hacen las delicias de cualquier coleccionista. Los hay de estrellas de la música, actrices y actores famosos, pero, sobre todo, de personajes icónicos de películas y series. La representación de políticos era escasa. Alguno existe con la cara de Obama o Trump. Ahora se suma uno más.Los seguidores de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, están de enhorabuena. La candidata popular a la Puerta del Sol ya tiene su propio Funko. Ella misma ha sido la encargada de presentarlo en sociedad. Lo hizo durante un paseo por el Parque Juan Carlos I junto al alcalde de la capital, José Luís Martínez-Almeida. Su acompañante no pudo disimular la risa ante el posado de Ayuso junto a la reproducción escala mini de ella misma.La figura viste de negro y porta una americana de color rojo. Se trata de la primera política española que cuenta con este tipo de esculturas. Eso sí, no pertenece al catálogo de la compañía estadounidense. El muñeco es obra de Honua Pelusa, una pequeña empresa dedicada a la creación de Funko Pops por encargo. Por un precio que oscila entre los 40 y 60 euros más IVA pueden recrear a cualquier personaje. "Nosotros hacemos lo que nos pedís, da igual el personaje que sea o el partido al que pertenezca", comentan en su perfil de Instagram.Desde Honua Pelusa quieren dejar claro que "no están apoyando ninguna campaña y no tienen nada que ver con la política". Simplemente es el pedido de una persona. Eso sí, su obra se ha convertido en un éxito en redes sociales. No son pocos los que quieren tener una Ayuso tamaño reducido en casa. Entre ellos, el exdiputado de Ciudadanos, José Carlos Girauta, quien se declara "isabelino".Otros no lo barajan en la lista de próximas adquisiciones. Eso sí, humor que no falte. Hay quien ha comparado el Funko de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el estilismo de Michael Jackson. Ella parece encantada con la creación. Veremos si acaba formando parte del merchandising del PP de Madrid. Fanes de Ayuso estén atentos, queda abierta la veda para arrancar colección.

