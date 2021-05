https://mundo.sputniknews.com/20210531/pandemia-y-futbol-la-copa-america-se-juega-en-brasil-y-estalla-la-polemica-1112725925.html

Pandemia y fútbol: la Copa América se juega en Brasil y estalla la polémica

Pandemia y fútbol: la Copa América se juega en Brasil y estalla la polémica

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó al gigante sudamericano como sede del evento, tras descartar a Colombia y a Argentina. 'En Órbita' consultó al politólogo argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.

2021-05-31T22:00+0000

2021-05-31T22:00+0000

2021-05-31T22:00+0000

en órbita

copa américa de brasil

copa américa

iván duque

rodrigo londoño

día mundial sin tabaco

farc

jair bolsonaro

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1112730227_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_c8d48c811310fa3999da3ccce00ba667.jpg

Pandemia y fútbol: la Copa América se juega en Brasil y estalla la polémica La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó al gigante sudamericano como sede del evento, tras descartar a Colombia y a Argentina. 'En Órbita' consultó al politólogo argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.

La cita deportiva inicia el 13 de junio, mientras la CONMEBOL deberá confirmar las ciudades que albergarán los partidos y recibirán a las selecciones de fútbol. La confirmación del gigante sudamericano llega luego de que Colombia y Argentina no pudieran organizar el torneo de forma conjunta, como inicialmente estaba pautado. Primero se descartó a Colombia por su grave crisis social, y este domingo 30 a Argentina por motivos relacionados con la pandemia.Según el sitio Our World In Data, hasta el 29 de mayo el promedio de casos diarios en Brasil se ubicaba en los 285 por millón de habitantes. El país se ubica entre los tres más afectados por la pandemia —junto con EEUU e India— al haber registrado unas 462.000 muertes y 16,5 millones de contagios.El experto entrevistado repasó los posibles estados que pueden actuar como sedes de los encuentros, con una posible final en Río de Janeiro (estadio de Maracaná). Del Río criticó la posibilidad de que Manaos sea una de estas sedes. "En Manaos, al inicio de este año, no le llegó oxígeno y muchas personas murieron por COVID-19 en los hospitales por falta de insumos. Que ahora sea atendido por una cuestión de fútbol genera bronca [en la población]", indicó.El politólogo recordó que el pasado sábado 29 de mayo "Brasil vio en todos los estados y en más de 200 ciudades enormes manifestaciones con la premisa de 'Fuera Bolsonaro'. El descontento se volcó a las calles". En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el cardiólogo uruguayo Eduardo Bianco, en relación con el Día Internacional Sin Tabaco en un contexto de pandemia. Y además una conversación de Sputnik con el exguerrillero de las FARC y hoy presidente del Partido COMUNES, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sobre la profunda crisis social que atraviesa Colombia.Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

colombia

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, copa américa de brasil, copa américa, iván duque, rodrigo londoño, día mundial sin tabaco, farc, jair bolsonaro, colombia, brasil