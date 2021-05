https://mundo.sputniknews.com/20210531/el-estado-brasileno-de-pernambuco-se-niega-a-acoger-partidos-de-la-copa-america-1112725547.html

El estado brasileño de Pernambuco se niega a acoger partidos de la Copa América

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El estado brasileño de Pernambuco (noreste) anunció su negativa a acoger cualquier partido de la Copa América de fútbol... 31.05.2021

No obstante, el Gobierno regional añadió que no fue contactado de forma oficial por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para estudiar la posibilidad de albergar partidos. La capital de Pernambuco, Recife, fue una de las ciudades sede en el Mundial de Fútbol de 2014, y el estadio Arena Pernambuco se construyó para la ocasión.En la actualidad, Pernambuco vive un aumento de casos de COVID-19, sobre todo el el interior del estado, que está provocando incluso escasez de cilindros de oxígeno en algunos hospitales.No obstante, el vicepresidente Antonio Hamilton Mourao afirmó que es más seguro celebrar la Copa América en Brasil que en Argentina, a pesar de que los especialistas alertan que el país está a punto de sufrir una tercera ola de la pandemia del COVID-19, informaron medios locales.Según el vicepresidente, si los partidos se celebran sin hinchas no habrá problema, ya que en Brasil actualmente todas las competiciones de fútbol se están organizando a puerta cerrada. "Si no hay público no hay problema; simplemente hay que dividir bien esas sedes y se acabó", declaró.Para Mourão, la situación es "difícil para todo el mundo", pero Brasil tiene la "ventaja" de ser un país de dimensiones continentales y con buenos estadios disponibles, lo que permite "dispersar a toda esa gente".Este 31 de mayo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que Brasil será la sede de la Copa América (que se celebrará del 13 de junio al 10 de julio) en sustitución de Colombia y Argentina, que rechazaron acoger el torneo.

