La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo: 20 personas murieron en Colombia en relación con protestas

BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 48 personas murieron de manera violenta en Colombia desde que el 28 de abril se inició una serie de protestas contra el... 31.05.2021, Sputnik Mundo

"Se estableció mediante labores investigativas que de las 48 muertes registradas, 20 están relacionadas directamente con las protestas, así: Cali (suroeste, 10), Valle del Cauca (suroeste, 4), Bogotá (centro, 1), Cundinamarca (centro, 3), Cauca (suroeste, 1) y Tolima (centro-oeste, 1)", precisó dicho reporte.Asimismo, la investigación determinó que 19 de los decesos reportados no tienen nexo alguno con las manifestaciones, mientras que los 9 casos restantes están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos. El reporte se conoce luego de que el fin de semana el portal de noticias VICE presentó una entrevista con el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, quien señaló que varias de las muertes registradas en el periodo no guardan relación directa con el paro nacional.Según el reporte de la Fiscalía y de la Defensoría, que abarca del 28 de abril al 30 de mayo, aún se está en la búsqueda de 111 personas que fueron reportadas como "no localizadas" en el marco de las protestas."Las acciones adelantadas por equipos de las dos instituciones han permitido encontrar a 308 personas que habían sido reportadas como no localizadas. El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continua activo en 111 casos", precisó el texto.El Gobierno acuñó el término "no localizadas" en vez de desaparecidas, tras sostener que son personas que están detenidas y que como tal no han sido víctimas de desaparición, sino que deben ser localizadas.Sin embargo, el reporte precisó que a la fecha se evidencian en el sistema de información de la Fiscalía "tres denuncias por presunta desaparición forzada, al parecer, en el marco del paro nacional, por hechos ocurridos el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia, noroeste), el 18 de mayo en Caldas (Antioquia) y el 20 de mayo en Yumbo (Valle del Cauca, suroeste)".Colombia cumplió este 31 de mayo 34 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno, lo que ha derivado en fuertes enfrentamientos entre civiles y policías en diferentes ciudades, así como disturbios, saqueos y actos de vandalismo.Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, al menos 63 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la Policía.Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.152 personas y se cometió violencia de género contra 87 personas.Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza pública.

paro nacional en colombia del 21n, protestas, colombia