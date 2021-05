https://mundo.sputniknews.com/20210518/excanciller-brasileno-no-agradecio-a-venezuela-por-el-oxigeno-donado-para-manaos-1112313514.html

Excanciller brasileño no agradeció a Venezuela por el oxígeno donado para Manaos

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, aseguró que no agradeció al Gobierno de Venezuela la donación de... 18.05.2021

A mediados de enero, el Gobierno venezolano envió a Manaos un cargamento con 107.000 metros cúbicos de oxígeno, pero preguntado por los senadores en la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro, el exministro confesó que no tuvo ningún gesto diplomático de agradecimiento a la donación, y que tampoco intentó conseguir más oxígeno.En ese momento, los hospitales de Manaos estaban en pleno colapso y decenas de pacientes graves con COVID-19 murieron por falta de oxígeno.El exministro afirmó que su papel consistió en que la donación venezolana llegara a Manaos sin problemas."Determiné que se hiciese todo lo que hiciese falta para que la donación llegase lo más rápido posible", afirmó, remarcando que no hubo ningún impedimento "de naturaleza política".Antes de la donación de Venezuela, el Gobierno brasileño intentó obtener un avión para transportar grandes cantidades de oxígeno desde otras partes de Brasil.El Ministerio de Relaciones Exteriores contactó a Chile y Estados Unidos, dado que se pensaba que en Brasil no había aviones con esa capacidad.Según Araújo, el Gobierno estadounidense se mostró dispuesto a ayudar "y en 24 horas tenía un avión listo para despegar", pero en ese momento el Ministerio de Defensa de Brasil dijo que en el país había aviones capaces de transportar oxígeno, y el Ministerio de Salud apuntó que el avión sólo interesaba si venía cargado de oxígeno.La Cancillería solicitó al Gobierno de Amazonas los detalles técnicos de los cilindros de oxígeno que necesitaban para dar esa información a Estados Unidos, pero pasados "dos o tres días" las autoridades de Amazonas no respondieron y finalmente la operación de ayuda por parte del país norteamericano se vio truncó.La crisis de oxígeno en Manaos es uno de los puntos centrales de la comisión que investiga la gestión de la pandemia.El miércoles será interrogado el ex ministro de Salud, Eduardo Pazuello.

2021

